Cuiabá recebe primeira franquia da Belgo Cercas

Loja de soluções em cercamentos urbanos está localizada no bairro Jardim Cuiabá

Por Caroline Melo

A Belgo Arames, líder brasileira na transformação de arames de aço, anuncia a inauguração da primeira loja da franquia Belgo Cercas em Cuiabá. O empreendimento, única franquia especializada em cercamentos urbanos do país com a qualidade do arame Belgo, já recebe o público na avenida Oito de Abril, 1500, Jardim Cuiabá. O funcionamento é de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.

Na loja física, serão vendidos mais de 200 produtos, como gradis, alambrados, fixadores, telas, portões sob medida, entre outros, para empreendimentos da construção civil e para clientes do varejo, com a garantia da oferta de um atendimento especializado na região. Também serão oferecidas consultorias especializadas de avaliação de projetos e indicação de soluções mais adequadas às necessidades de cada obra.

Sob direção do Marco Antônio Enciso, o novo negócio está localizado no mesmo endereço onde o empresário já possuía uma loja de cercamento desde 2017. Além de manter o quadro de funcionários, a expectativa é contratar outros dois profissionais até o fim do ano. “Com a Belgo Cercas, pretendemos nos consolidar ainda mais no mercado de cercamentos, seguindo o modelo de gestão da franquia, para sempre oferecer aos nossos clientes um serviço de excelência”, afirma o franqueado. “Fiz questão de abrir uma franquia da Belgo Arames por causa da marca. A Belgo é uma empresa de grande porte, que valoriza as melhores práticas de mercado, além de fornecer produtos de qualidade industrial, o que só traz benefícios para o negócio”, completa Marco.

Segundo o gerente de Negócios da franquia, Gustavo Nogueira, a Belgo Cercas acelera de forma sustentável o investimento dos franqueados. “Acompanhamos todas as etapas do negócio, mantendo sempre o padrão de qualidade da Belgo Arames. A inauguração da Belgo Cercas em Cuiabá é mais um resultado desse relacionamento, e hoje podemos celebrar que estamos ainda mais próximos dos nossos clientes mato-grossenses, entregando um projeto de forma completa e suprindo todas as necessidades.”

Além de Cuiabá, a franquia Belgo Cercas também está presente nas cidades de Teresina (PI), João Pessoa (PB), Porto Velho (RO), Vila Velha e Linhares (ES), Fortaleza (CE), Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), Aracaju (SE), Maceió e Arapiraca (AL), Recife e Petrolina (PE). Em fase de expansão estratégica no território nacional, a expectativa é que mais três unidades sejam lançadas até o fim de 2023.

Sobre a Belgo Cercas

No mercado desde 2017, a Belgo Cercas é a única franquia especializada em cercamentos urbanos do país. Além de um catálogo com mais de 200 produtos, a franquia oferece serviços de consultoria desde o projeto até a instalação. Em 6 anos, esteve presente em mais de 48 mil obras pelo Brasil.

Sobre a Belgo Arames

A Belgo Arames é líder brasileira na transformação de arames de aço desde sua criação, fruto da parceria estratégica no Brasil entre a ArcelorMittal e a Bekaert. A empresa atua nos segmentos de Agronegócios, Cercamentos, Construção Civil, Automotivo, Solda, Aplicações Especiais e Indústria Petrolífera, oferecendo um mix de produtos e serviços que atendem com tecnologia de ponta, confiabilidade e qualidade aos mais diversos perfis de clientes.

Serviço:

Belgo Cercas Cuiabá

Endereço: Avenida Oito de Abril, 1500, Jardim Cuiabá

Horário de funcionamento: de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.

Contato: (65) 3025-7130 / (65) 98461-8194