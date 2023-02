Cremer lança novos produtos para a linha esportiva

Produtos de alta qualidade e tecnologia utilizam Neoprene® como a principal matéria-prima, oferecendo maior performance, durabilidade, conforto e termo compressão

Por Gislene Rosa

A Cremer acaba de lançar novos produtos para a linha de proteção esportiva e do cotidiano, ampliando seu portfólio e presença no mercado. A empresa, que faz parte do ecossistema Viveo, que reúne diversas empresas que atuam desde a fabricação e distribuição de materiais e medicamentos, até a gestão de seus clientes, possui mais de 87 anos de história, sendo líder nos setores de primeiros socorros, higiene e cuidados pessoais, segundo dados do IQVA e Nielsen.

A linha ganhará cinco novos produtos: Coxal Ajustável, com efeito termo compressor que dá mais estabilidade e firmeza; Educador Postural, que reduz dores e desconfortos na região das costas e ombros; Munhequeira com tala de punho bilateral, que contribui na reabilitação de entorses e lesões de mãos, Cinta Modeladora, que garante mais firmeza e auxilia na redução de medidas, além de ajudar a manter a postura correta e Tipoia Ortopédica, que oferece estabilidade e conforto na recuperação de lesões do membro superior (ombro, braço e antebraço). Os novos produtos utilizam como principal matéria-prima o Neoprene®, tecido que oferece mais durabilidade, conforto e termo compressão, além de maior resistência à água e ao suor.

Com isso, a Cremer passa a disponibilizar opções de produtos dentro da linha esporte e expande as opções para o varejo farmacêutico. Renan Hervelha, Diretor Executivo da Unidade de Negócios de Consumo da Viveo, explica que os novos produtos foram desenvolvidos para oferecer mais proteção e conforto para os tratamentos “Com o nosso propósito de Cuidar de Cada Vida, realizamos a extensão da linha esportiva com itens de qualidade e com o melhor material, como é conhecida a Cremer por ser parceira em todas as horas, que auxiliam no cuidado tanto para os praticantes de atividades físicas por lazer e bem-estar quanto para os atletas profissionais”

Campanha Tá Tudo Bem Cair – Os novos produtos foram apresentados ao mercado pela campanha “Tá Tudo Bem Cair, reforçando a preocupação com o cuidado com a vida que a marca traz em sua história e fazendo alusão ao esporte. Com o mote “Toda vez que você vence obstáculos e vive tudo que a vida tem para oferecer, a Cremer está ao seu lado”, a campanha tem como embaixadora a influenciadora digital Dora Varella, tricampeã mundial e skatista profissional brasileira na categoria park; além de ser uma das três atletas selecionadas para representar o Brasil na sua modalidade nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

“Baseado na campanha, convidamos alguns atletas skatistas para compartilharem suas histórias reais de quedas, manobras erradas e raladas que fizeram parte da trajetória de suas carreiras. Por meio de formatos de pílulas de conteúdo que estão sendo veiculadas nas redes sociais, já alcançamos 2 milhões de visualização no TikTok”, comenta Andryelle Mokarzel Head de Marca na Viveo.

O complemento da linha Cremer esporte, já está disponível nos pontos de venda, nas farmácias e lojas especializadas em todo o Brasil ou online na Cirúrgica Mafra Delivery.

PROJETO Preço sugerido Educador postural M R$ 80,97 Educador postural G R$ 80,97 Punho com Tala R$ 60,11 Cinta Modeladora M R$ 140,36 Cinta Modeladora G R$ 140,36 Tipoia Ortopédica M R$ 43,79 Tipoia Ortopédica G R$ 43,79 Coxal Ajustável R$ 77,42

Sobre a Viveo

A Viveo é um ecossistema, controlado pela DNA Capital, que reúne diversas empresas que atuam desde a fabricação e distribuição de materiais e medicamentos, até a gestão de seus clientes. A Viveo tem o propósito de cuidar de cada vida e a missão de simplificar o setor da saúde e democratizar o acesso por meio do suporte e manutenção em cada elo desta cadeia. É composta pelas empresas: Mafra Hospitalar, Profarma Specialty, Pointmed, Tecno4, MedCare, BEMK, Tecnocold Vacinas, Prevena, Cremer, Flexicotton, FW, Daviso, Heathlog, Cirúrgica Mafra, Boxifarma, Far.me, Azimute Med, Famap, Life, Nutrifica e Pro Infusion e dona das marcas Embramed, Cremer, Topz, Bellacotton, Salvelox, Piquitucho e FeelClean.

