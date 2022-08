Crea-MT participa de 4º Encontro Nacional de Comunicação

Por Sarah Mendes

A assessora de Comunicação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso (Crea-MT), jorn. Cristina Cavaleiro Costa, participou do 4º Encontro Nacional de Comunicação (Encom) do Sistema Confea/Crea e Mútua, realizado em Brasília, nos dias 10 e 11 de agosto.

“O evento que reuniu representantes de vários regionais do país teve uma vasta programação durante os dois dias com conteúdo de grande magnitude, agregando conhecimento conforme as necessidades dos setores de comunicação dos Creas do Brasil. Na ocasião falamos das nossas ações de comunicação no Crea Mato Grosso e o relacionamento com a imprensa do estado, através de divulgações dos trabalhos do Regional Mato-grossense que tem surtido grandes resultados na gestão do presidente, eng. civil Juares Samaniego”, detalhou Cristina.

Ainda segundo a jornalista, a era digital está cada dia mais evoluída e, na palestra do último dia do Encom, foram expostos as mídias sociais de maior alcance no momento, como o Instagram, por meio das ferramentas Story e Reels, utilizadas para alcançar um maior engajamento nas postagens; e o TikTok, aplicativo de vídeos curtos com grande índice de interação, que permite ao usuário se comunicar de maneira criativa.

“No encontro, tivemos a oportunidade de acompanhar a apresentação dos resultados positivos da comunicação do Confea. Sobre Licitação, Eleição virtual e um pouco da organização da Semana Nacional da Engenharia (Soea), que será em outubro em Goiânia e outros assuntos de interesse dos Creas”, disse a jornalista. O encontro contou com a presença do conselheiro federal por Mato Grosso, geólogo Mário Cavalcante.

Para o conselheiro federal eng. eletricista Evânio Nicoleit, que representou o presidente em exercício do Confea, eng. civ. João Carlos Pimenta, a comunicação é o fortalecimento e reconhecimento da identidade da marca do nosso sistema profissional. Durante o encontro, estiveram reunidos conselheiros federais, presidentes de entidades de classe e profissionais comunicólogos dos 27 Creas de todo o país.

A divulgação da carta aprovada na última reunião do Colégio de Presidentes, que reúne propostas da Engenharia a serem apresentadas aos candidatos à Presidência da República e aos governos estaduais, ganhou destaque no primeiro dia no Encon. O documento em questão registra o posicionamento e demonstra o compromisso do Sistema Confea/Crea e Mútua.

Na oportunidade, o gerente de comunicação do Confea, jorn. Felipe Augusto Pasqualini, explicou sobre a composição do Conselho de Comunicação e Marketing, que conta com representações de todos os fóruns do Sistema e de profissionais de Comunicação dos Creas.

Ainda no primeiro dia de evento foi apresentado o panorama da Gerência de Comunicação do Confea e as ações de comunicação planejadas para o segundo semestre de 2022, que contemplam, entre outras, podcast, TV Confea e as campanhas de fiscalização no interior do Brasil, da Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia (Soea).

Também foram abordadas as orientações para divulgação das eleições do Sistema Confea/Crea e Mútua; bem como os critérios para acesso ao Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Comunicação (Prodacom).

No período da tarde os profissionais presentes puderam acompanhar a palestra sobre “Licitação de publicidade no Sistema Confea/Crea”, conduzida pelo procurador do Distrito Federal e advogado Evaldo Costa Barreto Júnior, que, em sua fala, destacou a natureza jurídica dos conselhos profissionais e, portanto, a obrigatoriedade de contratação por meio de licitações, assim como contratação por meio de concurso público e sujeição aos princípios da Administração Pública.

Já o segundo e último dia do evento foi marcado pela palestra com dados e dicas sobre Estratégias Digitais, ministrada por Roberta Allegretti, publicitária da agência contratada pelo Confea. Na ocasião, ganharam destaque temas relacionados às mídias sociais, como: TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, Youtube, LinkedIn e Twitter.

Houve ainda uma apresentação do presidente da Caixa de Assistência aos Profissionais dos Creas (Mútua), eng. agr. Francisco Almeida, que destacou a importância da comunicação e do planejamento estratégico para a divulgação dos serviços prestados pelo braço social do Sistema. “Abrimos a nossa Caixa para que todos os profissionais tenham acesso aos nossos recursos, mostrando que o Sistema não cobra apenas, ele também oferece muitos benefícios”, destacou.

Por fim, foram debatidas também as Políticas de Patrocínios do Confea e a77ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia (Soea), a ser realizada de 4 a 6 de outubro, em Goiânia.

Supervisão de Cristina Cavaleiro