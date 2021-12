EUA doa ventiladores pulmonares para Minas Gerais

Publicado por: Rosano Almeida

Por Agência Brasileira de Cooperação

O governo norte-americano doou, por meio do Comando Sul (U.S. Southern Command), quatro ventiladores pulmonares portáteis ao Estado de Minas Gerais, por intermédio da Prefeitura de Belo Horizonte, para auxiliar no combate à COVID-19. Os equipamentos se adicionam a doação norte-americana equivalente ao Estado do Maranhão, em outubro deste ano.