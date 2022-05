Coordenadora de Enfermagem do HCanMT lança cartilha informativa para as crianças

Da Assessoria

O Hospital de Câncer de Mato Grosso (HCanMT) lança mais uma cartilha, agora de autoria da Coordenadora de Enfermagem do Setor de Pediatria do Hospital, Poliana de Jesus Oliveira. A obra, chamada Meu Port-a-Cath, surgiu da necessidade das crianças e de seus pais entenderem o que é o cateter tipo port, para que ele serve e quais os benefícios que seu uso traz para o tratamento oncológico.

O port-a-cath ou “port” é um cateter utilizado para a administração de medicamentos dos pacientes com tratamento prolongado, como no caso do tratamento quimioterápico, tanto para crianças como para adultos. É um cateter que fica totalmente implantado debaixo da pele e dura por vários anos (com mínima manutenção após o fim do tratamento), reduz a dor das múltiplas punções, bem como se torna um acesso seguro para administração das quimioterapias, principalmente nas crianças que se movimentam muito.

“Depois de implantado, ele é um sucesso entre os pequenos, e muito querido pela equipe de enfermagem, que o utiliza para coleta de exames e administração dos medicamentos sem que a criança ou adolescente sinta dor ou medo, o que torna aquele período da internação muito mais leve e agradável”, afirma a autora da cartilha.

Com a ajuda das ilustrações, a cartilha será utilizada pela equipe de enfermagem antes e depois da implantação do cateter para que a criança e seus pais entendam como será feito e como ele é. A obra fará parte de um conjunto pedagógico composto atualmente pelo brinquedo terapêutico Valentin, onde as crianças podem sentir o dispositivo, ver como fica puncionado com a ‘borboleta’ e brincar ao tirar o curativo. Tudo isso tem o propósito de aliviar o medo e o estresse das crianças diante de um procedimento invasivo.

Os cateteres port são acessos seguros e eficazes nas emergências ou manuseio das intercorrências associadas aos efeitos colaterais dos quimioterápicos.

A cartilha foi financiada pelo Fundo Social Sicredi e será entregue gratuitamente para as crianças e suas famílias que estão em tratamento no HCanMT.

