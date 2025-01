Coopera impulsiona compras de fim de ano com praticidade e vantagens exclusivas

Plataforma de fidelidade e marketplace do Sicoob oferece descontos, cashback e ampla variedade de produtos para cooperados e não cooperados

Por Fabíola Souza

As compras de fim de ano ganham um novo aliado com o Coopera, plataforma de fidelidade e marketplace do Sicoob que reúne conveniência, economia e benefícios exclusivos. Com uma seleção diversificada de produtos e serviços, a plataforma se posiciona como a escolha ideal para quem busca presentes, itens para as festas ou até mesmo soluções para começar o próximo ano com o pé direito.

O Coopera oferece vantagens como cashback em compras selecionadas, descontos especiais para cooperados e uma navegação intuitiva que simplifica a experiência de consumo. Seja para adquirir eletrônicos, artigos de decoração ou aquele presente especial para amigos e familiares, a plataforma é o lugar certo para aproveitar o clima de fim de ano com mais economia e praticidade.

Além de facilitar as compras, o Coopera está alinhado aos valores do cooperativismo financeiro, promovendo acesso democrático a uma experiência digital completa e inclusiva. A plataforma, que não é exclusiva para cooperados, reflete o compromisso do Sicoob em proporcionar soluções modernas e acessíveis a toda a comunidade.

O Coopera é mais do que um marketplace; é um reflexo da visão do Sicoob de oferecer soluções completas que gerem valor para as pessoas, indo além dos serviços financeiros. As festas de fim de ano são uma oportunidade perfeita para mostrar como podemos simplificar a vida dos nossos clientes e cooperados, conectando economia, praticidade e impacto positivo,” Jackson Duarte Silva, gerente de Operações E Produtos De Ecossistemas Digitais do Sicoob.

Com o Coopera, as compras de fim de ano se tornam mais leves e acessíveis, alinhado à visão do Sicoob em oferecer a melhor experiência que beneficia tanto cooperados quanto não cooperados.

