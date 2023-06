Convenção Mundial Montreal 2023

16 a 20 de agosto de 2023 -Montreal – Canadá

A Convenção será realizada no Sheraton Centre em Montreal, no coração da cidade. Todos poderão usufruir desta oportunidade de visitar a cidade, considerada uma das mais cosmopolitanas e multiculturais no mundo. Símbolo do moderno Quebec, ela permanece inseparável da história desse país, cujas origens estão marcadas pela cidade de Quebec, fundada em 1608 pelo explorador francês Samuel de Champlain. Portanto, é ainda uma jornada através do tempo que a “Belle Province”, como os quebequenses gostam de chamá-la, lhes convida a trilhar.

Àqueles que desejarem se hospedar no próprio Sheraton Center, informamos que os quartos foram negociados à uma tarifa vantajosa de CA$259 (mais impostos) por noite (aproximadamente 190€), ocupação individual ou dupla. Contudo, as reservas de quartos serão gerenciadas diretamente pelo Sheraton Center e irão iniciar a partir de agosto de 2022; um hiperlink será então ativado na página Hospedagem do site da Convenção e redirecionará para a página do Sheraton Center para fins de reserva.

Além da ficha de inscrição, o site contém informações práticas sobre hospedagem, turismo em Quebec, perguntas frequentes e o programa geral da Convenção.

O site onde você pode se registrar é www.amorc2023.ca

A senha para entrar é: Fraternitatis

O site está configurado em vários idiomas para que você possa preencher o formulário com facilidade, na parte superior direita, você pode escolher o idioma.

Não perca a oportunidade de participar deste maravilhoso evento e comunhão com Rosacruzes de todo o mund0.