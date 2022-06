Consul lança série documental protagonizada por mulheres em apoio ao empreendedorismo feminino

Em 8 episódios, “Todo Dia É Dia” traz histórias de brasileiras empreendedoras que mudaram suas realidades ao vencerem o medo de abrir o próprio negócio e conquistaram independência financeira e emocional

Neurilene, Arlene, Antonia, Márcia, Elidiana, Maria Luísa, Karina, Nelci, Soraya, Sandra e Marisa. O que essas mulheres têm em comum com outras mais de 10 milhões espalhadas pelo país* é a coragem de enfrentar muitas barreiras e iniciar o próprio negócio como empreendedoras. Para dar luz a essas histórias e mostrar o potencial transformador das mulheres quando decidem empreender, a Consul – presente em mais de 50% dos lares do Brasil, estreia a série documental “Todo Dia É Dia”.

O projeto é uma das ações em comemoração aos 20 anos do Consulado da Mulher, ação social da Consul, que qualifica mulheres empreendedoras fazendo com que elas se sintam confiantes e capazes de empreender ou ampliar seus negócios, gerar renda e adquirir autonomia financeira, saindo da informalidade. O trabalho do instituto beneficia diretamente as mulheres que empreendem e, muitas vezes, são as principais responsáveis pela renda dentro de casa. A mentoria oferece desde a elaboração do plano de negócios, controles financeiros, marketing, gestão administrativa, até sustentabilidade do negócio. Além disso, as mulheres recebem suporte financeiro com a doação de eletrodomésticos da marca Consul. Ao todo, a Consul já investiu mais de R$ 70 milhões nas iniciativas do Consulado.

Com 8 episódios, todos disponíveis no YouTube, a produção cinematográfica em parceria com a Meola Filmes conta as histórias de 11 mulheres de diferentes regiões do país que conseguiram mudar suas vidas e a de suas famílias após acreditarem em si e abrirem o próprio negócio com apoio do Consulado da Mulher. Cada episódio conta a história de uma personagem da vida real, como a Neurilene, uma indígena que abriu o primeiro restaurante da Comunidade Indígena Três Unidos, no interior do Amazonas; ou da Antonia, que após se curar de um câncer, resolveu deixar o emprego e trabalhar com o que sempre sonhou: doces e salgados.

Neurilene Cruz, da Aldeia Três Unidos, no Amazonas, protagonista do episódio “Proposta de Coragem”

“A Consul é uma marca com mais de 70 anos de história, que está presente em mais de 50% dos lares brasileiros, fazendo parte do dia a dia e entendendo a realidade do brasileiro. O Consulado da Mulher é resultado dessa relação. É um facilitador, pois descomplica e traduz o mundo do empreendedorismo formal para o informal. Esta é uma pauta que a Consul abraçou há 20 anos, quando pouco se falava de empreendedorismo feminino. As histórias das 11 mulheres do documentário têm conexão com o momento que muitas outras estão vivendo, de dificuldade financeira, de desacreditar no próprio potencial, de ter o sonho de abrir um negócio, mas não achar que é capaz. Queremos reforçar o poder dessas mulheres e mostrar que, para a Consul e o Consulado da Mulher, sonho impossível é aquele que ninguém tentou realizar.” afirma Allyne Magnoli, Diretora de Marketing da Whirlpool.

Antonia Lopes, de São Paulo, protagonista do episódio “Bom Dia, Zefinha”

Para desenvolver a série documental, a Consul se uniu aos diretores de cinema Murilo Meola e Letícia de Bortoli. Juntos, ao longo de vários dias, eles mergulharam no universo do empreendedorismo feminino em mais de 30 horas de entrevistas e 15 mil quilômetros rodados. Segundo o diretor, a participação de uma mulher na direção do filme foi fundamental para direcionar a narrativa sob o olhar de quem tem espaço de fala naquele assunto.

Os resultados desse trabalho são narrativas inspiradoras e potentes, que mostram com qualidade cinematográfica a realidade do empreendedorismo feminino no Brasil e o poder da transformação por meio do conhecimento. “Há 20 anos, o Consulado da Mulher incentiva o empreendedorismo feminino e já impactou mais de 37 mil mulheres para que, juntas, possam transformar vidas. O “Todo Dia É Dia” traz à luz algumas dessas histórias inspiradoras e mostra o que muita gente não vê: a mulher de negócios que você tanto admira pode estar na casa ao lado.” completa Leda Boger, Diretora-executiva do Instituto Consulado da Mulher.

No ano passado, pela primeira vez, o Consulado da Mulher realizou uma pesquisa com mulheres que passaram por seus programas de capacitação entre 2016 e 2019 para entender o impacto de suas atividades ao longo do tempo, de 3 a 5 anos depois da assessoria. 80% das entrevistadas continuam empreendendo, 89% continuaram aumentando o faturamento e 55% seguiram fazendo reformas e melhorias na casa e no negócio após o programa.

Além da Meola Filmes, a agência FCB participou junto à marca Consul na idealização e produção do projeto. A Websérie documental “Todo Dia É Dia” está disponível para todos no canal do YouTube da Consul. Acesse aqui.

Sobre o Instituto Consulado da Mulher

O Instituto Consulado da Mulher é a Consul transformando sonhos em realidade. Incentivamos e viabilizamos geração de renda para melhorar a qualidade de vida das pessoas, investindo no empreendedorismo feminino. Apoiamos mulheres que fazem de conquistas pessoais transformações em cadeia, conseguem impactar as suas comunidades e não deixam ninguém de fora dessa história. Em nossos 20 anos de atuação, são mais de 37 mil pessoas beneficiadas e 1387 projetos apoiados por todo o Brasil. A gente faz história! Outras informações neste link.

Sobre a Consul

Há mais de 70 anos no mercado brasileiro, a Consul é pioneira no desenvolvimento de soluções bem pensadas e criativas no segmento de eletrodomésticos. É parte da Whirlpool Latin America, empresa líder no setor de eletrodomésticos e da Whirlpool Corporation, maior fabricante de eletrodomésticos do mundo.