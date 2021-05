Comunidade Centro América receberá asfalto no segundo semestre

Publicado por: Rosano Almeida

Por Itimara Figueiredo

Mais uma rodada de discussão para a consolidação da pavimentação asfáltica do bairro Centro América, em Cuiabá, foi realizada nesta segunda-feira (17), no gabinete do primeiro-secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho (DEM). Ele confirmou aos líderes comunitários o início das obras até o mês de agosto, conforme cronograma do governo.

“Acabei de falar com o secretário [Infraestrutura], que garantiu esse asfalto lá no Centro América, uma parte vai ser feita pelo estado e a outra pela prefeitura. E estamos nessa luta antiga, inclusive, falando para eles, que o governador já autorizou fazer 100% do asfalto no bairro, até agosto deve começar e vamos terminar logo essa obra que há muito tempo está parada”, esclareceu Botelho.

O presidente do bairro Centro América, Luciano de Campos, agradeceu o intermédio do deputado em defesa das melhorias à comunidade. “Quero agradecer a força que o deputado Botelho está nos dando. O asfalto na comunidade Centro América é um sonho de todos os moradores”.

Da mesma forma, o vice-presidente do bairro, Vitor Fernandes, reconheceu a parceria. “Agradecemos a atenção do deputado, pois finalmente vai sair o asfalto para melhorar a condições de vida dos moradores e de toda região”, comemorou.

Outra liderança presente na reunião foi Evanildo Rodrigues. Localizada entre os bairros Morada do Ouro e CPA, parte do bairro Centro América sofre com a falta de pavimentação. A obra terá um grande impacto para a valorização e bem-estar da população.

Gabinete do Deputado Estadual Eduardo Botelho