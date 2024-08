Como fazer um plano de negócios para sua empresa em 2024

Para criar o documento é preciso conhecer as características do business plan. Basicamente, elas tratam de diversas frentes do empreendimento, como clientes, fornecedores, concorrentes, produtos e serviços. Nessa hora, dar os primeiros passos é simples:

Estude o segmento de mercado

Primeiro, comece por uma autoavaliação e pelo entendimento de onde seu negócio está.

Ou seja, destrinche o segmento da sua empresa (tamanho, tendências, competidores, valores) e adicione tudo isso ao planejamento de negócios.

Além disso, procure traçar o perfil do seu cliente ideal — no mercado, esses perfis têm nomes como ICP (Ideal Client Profile, ou literalmente Perfil do Cliente Ideal), bem como Buyer Personas (persona compradora).

Elabore o plano de marketing

Você tem o contexto mercadológico em suas mãos, agora é hora de saber como seu negócio vai atingir sua audiência. É preciso estruturar o plano de marketing.

Novamente, volte ao básico: descreva os objetivos a serem alcançados e as estratégias de comunicação. Uma dica é pontuar os 4 P’s do marketing:preço, praça, produto e promoção. Os canais digitais não podem ser ignorados, então considere tanto estratégias online quanto offline.

Indicamos também pensar nas metas de marketing a serem alcançadas e os indicadores que serão considerados na hora de medir a eficácia das ações.

Estruture as ações operacionais e financeiras

Agora, é preciso sentar-se com calma para detalhar todas as atividades operacionais do seu negócio. Ou seja, tudo que será necessário para que o seu negócio funcione nesse estágio inicial — tanto do ponto de vista operacional, quanto administrativo, o que inclui maquinário, pessoal e instalações físicas.

Lembre-se também de destrinchar sua cadeia de suprimentos (com todos os fornecedores em potencial e orçamentos em mãos), investimentos relativos a compliance setorial ou legislativo, entre outros.

No mesmo processo, recomendamos elaborar o planejamento financeiro, com documentos como demonstrativos de renda, balanço patrimonial da empresa, entre outros. Além disso, faça um exercício de projeção considerando, no mínimo, de 24 a 36 meses de operação, com estimativas para suas receitas, despesas e lucros.

É nessa hora — junto de uma pessoa especializada em contabilidade — que indicamos também considerar possíveis financiamentos, linhas de crédito etc.

Avalie os riscos

Terminando, é hora de simular cenários e avaliar os possíveis riscos. Pense no seguinte cenário: e se você estivesse fazendo esse planejamento em fevereiro de 2020, sem ter ideia do que viria pouco mais de um mês depois? Coloque no papel cenários ótimos (onde seu negócio cresce já de cara), medianos e ruins para sua organização — e como você lidaria com cada um.

Utilize a análise SWOT

Sabe um complemento perfeito para sua análise de riscos — e para o plano como um todo?

Uma análise SWOT. A sigla refere-se a Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats) e pode ser chamada de Análise FOFA também.

É uma análise visual, em forma de diagrama, que dispõe as principais forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de um negócio.

Crie um modelo com o sumário executivo

Agora, vamos estruturar tudo isso em um único documento? É seu sumário executivo.

Nele, você vai escrever a visão geral do seu negócio, seus pontos fortes, soluções, missão, visão e valores… Enfim, tudo que disser respeito a sua organização. Porém, não se prolongue: pense nesse documento como parte de um pitch de negócios (uma apresentação direta e curta), que deve ser sobretudo atraente, para vender a ideia da sua marca.

Com essas informações em mãos, será muito mais simples visualizar a viabilidade da ideia ou da ampliação do negócio.

Você pode se beneficiar ainda mais ao conferir alguns manuais que explicam as melhores formas de passar por cada uma dessas fases sem complicações. Como o manual do Sebrae, por exemplo.