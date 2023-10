Como a fé pode auxiliar pessoas que atravessam momentos difíceis?

Por Bruna Nunes

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa cerca de 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas nas mulheres.

As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, foram estimados 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Descobrir uma doença pode causar sentimentos negativos como medo e ansiedade. Nestes momentos, ter a fé como uma das formas de apoio é uma boa opção. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a fé tem impactos positivos na saúde física e emocional das pessoas. Em Mateus 11:28-29 está escrito: “Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas”.

Entre as ferramentas que podem ser utilizadas no fortalecimento da fé, está o Glorify, maior aplicativo de devocionais diários do mundo. De forma gratuita, é possível realizar um momento devocional diário, ler todos os capítulos da Bíblia, fazer orações individuais ou compartilhadas, escutar músicas e testemunhos, e fazer anotações.

“Durante momentos difíceis, a ansiedade gera outros sentimentos como a angústia. O Glorify surgiu para fortalecer a fé das pessoas em todas as situações. Buscar refúgio e auxílio na palavra de Deus é, sem sombra de dúvidas, edificante e faz bem para a alma”, comenta Bárbara Benevenuto, Gerente de Marketing Brasil do Glorify.

Aproximar-se as escrituras sagradas e dos ensinamentos que ela traz é o primeiro passo para fortalecimento da fé. Por isto, separar um tempo para fazer o devocional diário é muito importante, especialmente em momentos difíceis. O segundo passo é refletir e aplicar o conhecimento no dia a dia: “assim, a pessoa sentirá mais segurança ao tomar suas decisões e as dificuldades se tornarão menores”, reforça Barbara.

Sobre o Glorify

Fundado em 2019 pelos empreendedores britânicos Henry Costa e Ed Beccle, o Glorify é um aplicativo cristão de devocional diário que cria espaço e estrutura para que todas as pessoas se conectem com Deus todos os dias.

Projetado para ajudar a adquirir bons hábitos de adoração com conteúdo de qualidade, o Glorify oferece leituras diárias da Bíblia sobre temas relevantes, meditação guiada, música de adoração e espaço para reflexão e oração. Cristãos em todo o mundo são guiados por pequenas rotinas de adoração para fortalecer seu relacionamento com Deus e reabastecer seu espírito todos os dias.

O aplicativo está disponível para download na Google Play Store e Apple Store.

Engaje! Comunicação