Com19 ouros, Brasil encerra melhor campanha dourada em Mundiais de atletismo paralímpico

Em nove dias de disputas em Kobe, no Japão, a delegação brasileira ficou apenas um sem subir no lugar mais alto do pódio. Jogos Paralímpicos de Paris 2024 começam no fim de agosto

Da assessoria

Histórica. Assim foi a trajetória brasileira no Mundial de atletismo paralímpico em Kobe, no Japão, encerrado na manhã deste sábado, 25 de maio. Com 19 medalhas de ouro, o Brasil teve sua melhor campanha dourada em mundiais, superando as 16 de Lyon 2013. Em nove dias de disputas, os brasileiros ficaram apenas um sem conseguir colocar a bandeira do país no lugar mais alto do pódio.

‎

Com isso, a Seleção Brasileira terminou o Mundial no Japão na segunda posição do quadro geral de medalhas, com 42 pódios no total. Além dos 19 ouros, foram 12 pratas e 11 bronzes. A líder foi a China, com 33 ouros, 30 pratas e 24 bronzes.

Esse é o segundo Mundial de atletismo seguido em que o Brasil bate recorde de medalhas. Em Paris 2023, o país registrou o maior número de pódios da história, com 47 no total, sendo 14 ouros, 13 pratas e 20 bronzes.

“A gente sai daqui [Kobe] com um sentimento de alegria, uma sensação de dever cumprido. Mas, por outro lado, com sentimento de um baita desafio e de muita expectativa para os Jogos Paralímpicos de Paris, que são o nosso principal objetivo do ciclo. O Campeonato Mundial demonstrou que nós estamos no caminho certo”, avaliou Mizael Conrado, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e bicampeão paralímpico no futebol de cegos (Atenas 2004 e Pequim 2008). Os Jogos de Paris serão realizados de 28 de agosto a 8 de setembro.

O Mundial no Japão foi realizado no mesmo ano dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 após o Comitê Organizador Local (LOC, na sigla em inglês) solicitar ao Comitê Paralímpico Internacional (IPC, em inglês) o adiamento do Mundial, que seria em 2021, devido à pandemia de coronavírus. Com isso, a cidade japonesa sediou o evento de atletismo no ano posterior ao Mundial de Paris 2023.

Ao todo, foram 1.069 atletas de 102 países que competiram em provas de pista e campo no estádio Kobe Universiade Memorial Stadium. Pelo Brasil, foram 46 atletas e 10 atletas-guia que representaram o país na competição.

Confira todas as medalhas e resultados do Brasil em Kobe 2024:

Aline Rocha – T54

100m – 8º lugar

400m – 9º lugar

800m – 6º lugar

1.500m – 5º lugar

5.000m – 3º lugar (sem medalha)

Antônia Keyla – T20

400m – 5º lugar

1.500m – Prata

Ariosvaldo Fernandes (Parré) – T53

100m – Prata

400m – DSQ (desclassificado, em inglês)

André Rocha – F52

Lançamento de disco – Ouro

Aser Ramos – T36

100m – 7º lugar

Salto em distância – 4º lugar

Bartolomeu Chaves – T37

400m – Ouro

Beth Gomes – F53

Lançamento de disco – Ouro

Arremesso de peso – Prata

Lançamento de dardo – 6º lugar

Bruno Christian – T47

Salto em distância – 12º lugar

Claudiney Batista – F56

Lançamento de disco – Ouro

Cícero Nobre – F57

Lançamento de dardo – Ouro

Daniel Martins – T20

400m – 5º lugar

Débora Lima – T20

Salto em distância – Prata

Edenílson Floriani – F42

Lançamento de dardo – 6º lugar

Arremesso de peso – 4º lugar

Edson Cavalcante – T37

100m – 4º lugar

200m – 6º lugar

Eduardo Pereira – F34

Arremesso de peso – 9º lugar

Felipe Gomes – T11

100m – 7º lugar

400m – Bronze

Fernanda Yara – T47

200m – 5º lugar

400m – Ouro

Giovanna Boscolo – F32

Lançamento de club – Bronze

Arremesso de peso – 5º lugar

Izabela Campos – F11

Lançamento de disco – Bronze

Arremesso de peso – 6º lugar

Jerusa Geber – T11

100m – Ouro

200m – Bronze

João Victor – F37

Lançamento de disco – 5º lugar

Júlio César Agripino – T11

1.500m – Ouro

5.000m – Prata

Ketyla Teodoro – T12

200m – 7º lugar

400m – Bronze

Lorena Spoladore – T11

100m – Bronze

Salto em distância – Prata

Lorraine Aguiar – T12

100m – Prata

200m – Bronze

400m – Prata

Lucas Lima – T47

400m – 10º lugar

Maria Clara Augusto – T47

100m – 4º lugar

200m – 8º lugar

400m – 5º lugar

Mateus Evangelista – T37

Salto em distância – Bronze

Petrúcio Ferreira – T47

100m – Ouro

Raissa Machado – F56

Lançamento de dardo – Ouro

Rayane Soares – T13

100m – Prata

200m – Ouro

400m – Bronze

Ricardo Mendonça – T37

100m – Ouro

200m – DNS (não participou, em inglês)

Rodrigo Parreira – T36

Salto em distância – Bronze

Samuel Conceição – T20

400m – Ouro

Thalita Simplício – T11

200m – Prata

400m – Ouro

Thiago Paulino – F57

Arremesso de peso – Prata

Verônica Hipólito – T36

100m – Bronze

Vinícius Quintino – T72 (petra)

100m – Prata

Vinícius Rodrigues – T63

100m – 5º lugar

Wallison Fortes – T64

100m – 5º lugar

200m – Ouro

Wanna Brito – F32

Lançamento de club – Ouro

Arremesso de peso – Ouro

Washington Nascimento – T47

100m – 6º lugar

Yeltsin Jacques – T11

1.500m – DSQ (desclassificado, em inglês)

5.000m – Ouro

Zileide Cassiano – T20

Salto em distância – Ouro

Com informações do Comitê Paralímpico Brasileiro

Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República