Clínica possui atendimento humanizado para pacientes com perda auditiva em Cuiabá

Publicado por: Rosano Almeida

Por Assessoria

Pessoas que possuem problemas auditivos possuem hoje opções e metodologias para o tratamento e o cuidado com a audição. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que cerca de 2,5 bilhões de pessoas, terão algum grau de perda auditiva até 2050.

O Centro Otorrino, localizado próximo ao Jardim Cuiabá na capital, possui a especialidade com atendimento humanizado e uma das soluções para o paciente pode ser o implante coclear. O implante coclear é um aparelho eletrônico digital de alta complexidade tecnológica que pode restaurar a função auditiva nos pacientes portadores de surdez profunda que não se beneficiam com o uso de próteses auditivas convencionais, inclusive de crianças.

O implante funciona estimulando diretamente o nervo auditivo através de pequenos eletrodos colocados dentro da cóclea. Estes estímulos são levados via nervo auditivo para o cérebro.

Diferentemente dos casos de surdez pós-lingual, os pacientes que já nasceram com uma grande perda auditiva ou que a adquiriram antes dos três anos de idade podem encontrar dificuldades na aquisição espontânea do seu idioma materno, sendo recomendada a intervenção familiar, médica e fonoaudiológica para evitar atrasos no desenvolvimento linguístico e no aprendizado.

“O principal indício de surdez em crianças é o atraso da linguagem quando ainda não desenvolvida, troca de fonemas, colocar dispositivos de mídia em volume mais alto que o normal, pedir toda hora para repetir frases, desatenção frequente em atividades”, diz a fonoaudióloga, Dra. Samia Ribeiro, que participa das operações de implante coclear no Centro Otorrino.

Esse implante pode ser realizado a partir dos seis meses de vida, somente contraindicado em pacientes que possuem alguma má formação de cóclea ou ausência de nervo auditivo, assim precisamos analisar através de ressonância magnética e tomografia quem teria a anatomia normal, capaz de realizar a cirurgia, segundo explica Samia.