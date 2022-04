Circuito Aprosoja aproxima a cidade da realidade do campo

O assunto foi debatido com a sociedade durante o evento em Sinop, que reuniu cerca de 300 pessoas no Sindicato Rural

Por Rosangela Milles

“Precisamos trazer a cidade para a realidade do campo e principalmente mostrar as boas práticas do produtor rural”, declarou o comentarista político, Caio Coppolla, durante o 16º Circuito Aprosoja, em Sinop, na noite desta segunda-feira, na sede do Sindicato Rural do Município. O evento contou com a presença de cerca de 300 pessoas. Promovido pela Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja-MT) o evento tem como objetivo levar aos agricultores um debate com informações estratégicas e de qualidade para produtores e sociedade em geral.

Coppolla trouxe uma mensagem de otimismo e esperança para o produtor rural. “Estamos confiantes na recuperação econômica pós pandemia. Com o agronegócio puxando a economia para o alto no último trimestre, temos um cenário muito positivo, apesar das várias adversidades de ordem climática que os produtores enfrentaram. Também apresentamos a conjuntura política e as questões da segurança jurídica de forma geral”, enfatizou Caio.

Para o presidente da Aprosoja-MT, Fernando Cadore, “mas uma vez a entidade em campo, e o que mais importa é buscar as demandas de nossos associados para transformar tudo isso em ação. Trouxemos esta palestra com o Caio Coppolla, pois estamos em ano eleitoral e precisamos mostrar aos produtores as diretrizes do cenário do País”, declarou Cadore.

De acordo com o presidente do Sindicato Rural de Sinop e vice-presidente Norte da Aprosoja-MT, Ilson Redivo, o circuito sempre é importante para o município. “Esse é o maior evento que a entidade realiza em nível de núcleo, é quando vem toda diretoria da entidade, que vem a campo conhecer os trabalhos colher subsídios do produtor para continuar fazendo o melhor, E com a presença do Coppolla fecha com chave de ouro”, agradeceu Redivo.

De Sinop, o delegado coordenador da Aprosoja-MT, Raul Pruinelli, disse que ” esse evento é muito importante para nosso núcleo e demais núcleos da região, ainda mais com a presença da diretoria da entidade trazendo essa palestra e ouvindo nossas demandas”.

André Luiz Golo, delegado pelo núcleo de Santa Carmem, agradeceu a Aprosoja-MT pela ótima palestra. “Avalio como um grande acerto da diretoria trazer um jovem e grande influenciador político”, agradeceu Golo.

