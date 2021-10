China pressiona Estados Unidos da América a cancelar tarifas em teste de engajamento bilateral

Publicado por: Rosano Almeida

Por David Lawder e Michael Martina , Engen Tham

A China disse no sábado que pressionou os Estados Unidos a eliminar tarifas nas negociações entre as principais autoridades comerciais dos países, que Washington viu como um teste para o envolvimento bilateral entre as maiores economias do mundo.

As conversas virtuais entre a representante comercial dos EUA Katherine Tai e o vice-premiê da China Liu He seguiram o anúncio de Tai na segunda-feira de que ela buscaria conversas “francas” e manteria a China em seus compromissos sob um acordo comercial de ‘Fase 1’ negociado pelo ex-presidente Donald Trump.

“O lado chinês negociou o cancelamento de tarifas e sanções e esclareceu sua posição sobre o modelo de desenvolvimento econômico e as políticas industriais da China”, disse a agência de notícias estatal chinesa Xinhua após as negociações, realizadas na sexta-feira, horário de Washington.

Tai pretendia usar a chamada, a segunda entre as duas, para testar se o envolvimento bilateral pode atender às reclamações dos EUA sobre as práticas de comércio e subsídios de Pequim, disse um funcionário do USTR.

“O Embaixador Tai e o Vice-Premier Liu revisaram a implementação do Acordo Econômico e Comercial EUA-China e concordaram que os dois lados consultariam sobre certas questões pendentes”, disse o USTR em um comunicado.

A Xinhua disse que os dois lados “expressaram suas principais preocupações e concordaram em resolver as preocupações razoáveis ​​um do outro por meio de consultas”.

“Ambos os lados concordam em continuar se comunicando com uma abordagem igualitária e respeito mútuo, e em criar as condições para o desenvolvimento saudável das relações econômicas e comerciais entre os dois países e a recuperação da economia mundial”, disse o documento.

ABORDAGEM DE “AUTORITÁRIO” DOS EUA CITES CHINA

Em um briefing antes da chamada, um alto funcionário do USTR disse que Tai daria a Liu uma avaliação do desempenho da China na implementação do acordo da Fase 1, incluindo as compras prometidas de produtos americanos que estão aquém das metas.

Questionado sobre as deficiências, o embaixador da China nos Estados Unidos, Qin Gang, disse à TV chinesa Phoenix em uma entrevista na sexta-feira que Pequim sempre cumpriu suas promessas nas relações entre os Estados, disse a embaixada em um resumo divulgado no sábado.

Ele disse que Pequim implementou o acordo de maneira sincera e constante, apesar dos sérios desafios impostos pela pandemia do coronavírus, incluindo o que chamou de “medidas tangíveis” nas proteções à propriedade intelectual e na abertura do setor financeiro.

Ele culpou Washington por agir ao mesmo tempo para impor barreiras e restrições às empresas chinesas nos Estados Unidos.

Tai levantaria preocupações sobre as práticas econômicas “não mercantis” da China, disse o funcionário norte-americano.

“Reconhecemos que Pequim está cada vez mais explícito que está dobrando sua abordagem centrada no Estado autoritária e é resistente em lidar com nossas preocupações estruturais”, disse o funcionário, acrescentando que, conseqüentemente, Washington se concentraria em melhorar a competitividade dos EUA, diversificando os mercados e ” limitando o impacto das práticas prejudiciais de Pequim. “

O acordo da Fase 1 em janeiro facilitou uma longa guerra tarifária entre as duas maiores economias do mundo. Ele se concentrou amplamente na promessa da China de aumentar as compras de produtos agrícolas e manufaturados, energia e serviços dos EUA em US $ 200 bilhões ao longo de dois anos, junto com maiores proteções para direitos autorais, marcas registradas e outras formas de propriedade intelectual.

A administração Trump previu uma negociação de Fase 2 a seguir para lidar com questões mais difíceis, como subsídios a empresas estatais e políticas industriais estratégicas da China.

O funcionário disse que o futuro envolvimento de Tai com a China dependeria de “como a China responderá ao apelo desta noite” e se recusou a discutir os possíveis próximos passos, mas acrescentou que Tai não buscará as negociações da Fase 2.