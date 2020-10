Chilli Beans inaugura 38 lojas e abre 300 vagas

Publicado por: Rosano Almeida

Da Assessoria

A Chilli Beans, maior rede especializada em óculos escuros da América Latina, segue ampliando o seu negócio e gerando emprego em diversas regiões do Brasil. Em plena pandemia, a rede varejista abriu 17 pontos de venda nos últimos três meses e projeta 21 novas lojas nos próximos dois. Esse movimento será responsável por abrir 300 vagas diretas e indiretas de trabalho. “Estamos muito felizes em conseguir absorver novos trabalhadores nesse momento tão difícil. Somos uma empresa brasileira e estamos colocando a cabeça para funcionar com criatividade para crescer nesse momento e gerar ainda mais empregos”, afirma Caito Maia.

As próximas aberturas acontecerão nos estados da Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. As vagas de emprego disponíveis serão para gerente de loja e vendedor e os candidatos devem ser interessados em varejo, comunicativos e ter disponibilidade para trabalho nos finais de semana.

Vendas em alta

A Chilli Beans espera conseguir reverter o prejuízo dos meses em que as lojas ficaram fechadas. Até o momento, a empresa tem conseguido. O momento de virada da chave foi agosto, em que as compras via e-commerce, WhatsApp e outras ferramentas somaram 20% e a rede conseguiu empatar com o faturamento do ano passado. Para efeito de comparação, em agosto de 2019, as vendas digitais somavam apenas 5%. Em setembro, somando as vendas do varejo físico com as via internet, a empresa já consegue projetar 13% de crescimento em relação ao mesmo período do ano anterior.

Sobre a Chilli Beans

A Chilli Beans iniciou suas atividades no final dos anos 90, sob o comando do empresário Caito Maia. Vinte anos depois, se consolida como a maior rede especializada em óculos escuros da América Latina, com mais de 800 pontos de venda, incluindo Brasil, Bolívia, Colômbia, Peru, Chile, México, Estados Unidos, Portugal, Kuwait e Tailândia. Tendo o fast fashion como plataforma de negócios, com lançamentos de 10 novos modelos por semana, a Chilli Beans foi pioneira no conceito de ótica self service, que permite ao cliente manusear e experimentar os produtos, também a primeira com PDVs monomarca no segmento. Recentemente a marca tornou-se Case de estudos na Harvard Business School, onde Caito Maia, presidente da Chilli Beans, contou sua história de sucesso.