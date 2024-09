Chá realmente traz benefícios para tratamento de pedra nos rins?

Por Roberta de Cássia

Pois é essa pergunta sempre me fazem no consultório. Acontece que na crença popular vários chás são passados como ‘remédios’ para pedra no rim. Só que é muito importante tomar cuidado com as medicações por conta própria, já que podem acabar evitando o tratamento médico necessário para reparar o problema com maior eficácia.

É importante entender que os cálculos se caracterizam pela formação de determinados componentes químicos que se unem na urina, levando à formação de uma massa endurecida, a qual denominamos popularmente como pedras. Em geral se forma nos rins e vão para o ureter e a bexiga.

Ou seja, as pedras nos rins podem estar aparecendo por consequência de outras doenças como aumento de cálcio, aumento de ácido úrico e a diminuição de citrato na urina. Então não é somente tirar a pedra com chás, mas saber o que a formou.

Por isso é necessário passar por um nefrologista ou urologista para fazer exames e entender de onde vem essa formação.

É normal que o paciente tome muito líquido e os chás entram nesse processo. Mas não tome de indicação de amigos porque há chás proibidos pela Anvisa por conta de terem componentes tóxicos ao organismo.

MITO

Vou dar um exemplo. O tão popular “Chá de quebra-pedra”. As crenças populares falam muito desse chá, porém a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) que realizou estudos com esse chá, que ele não quebra as pedras, mas por ser líquido pode agir na prevenção da formação de novos cálculos renais porque impede a agregação dos cristais de oxalato de cálcio, principal componente químico dos cálculos.

Isso quer dizer que ele é capaz de evitar a formação de novos cálculos, atuando como prevenção, mas não como “medicamento”, ou seja, o efeito é mais preventivo do que curativo, não pelo chá em si, mas pelo consumo de líquido.

TRATAMENTO PEDRA NOS RINS

Tanto pode ser expelido com a ingestão de líquidos e medicamentos, descendo dos rins para o ureter e podendo ser quebrado por laser, como dependendo do tamanho a cirurgia é indicada.

Também podem ser quebradas com a litotripsia extracorpórea por ondas de choque (LEOC) que não necessita de incisões e é capaz de fragmentar os cálculos das vias urinárias.

De qualquer forma, o importante é se atentar a dor nos rins ou no canal urinário e procurar um urologista, ou nefrologista. No caso de crianças nefropediatra. Somente os exames e o diagnóstico correto podem evitar dores e também proporcionar o tratamento adequado.

É preciso entender que o chá de quebra-pedra em si não irá resolver e sem o diagnóstico correto o problema pode se agravar.

Emmanuela Bortoletto Santos dos Reis é médica nefropediatra no Hospital Santa Rosa, DaVita e professora na UNIVAG. Telefone : 65-99963-0387. CRM/MT 6596 e RQE 300; 327.