Cestas básicas doadas para campanha do Sesc Pantanal vão ajudar famílias carentes em Poconé

Segundo o IBGE, 40% da população recebe até meio salário mínimo

Poconé tem uma população de 32 mil habitantes, dos quais 12.800 pessoas (40%), tem rendimento mensal per capita de até meio salário mínimo, ou seja, cerca de R$ 500. Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), de 2017, revelam ainda que somente 3.409 pessoas (10,6% da população), estão ocupadas. Diante desta realidade, agravada com a pandemia, a Campanha de Doação Coletiva do Sesc Pantanal pode colaborar para beneficiar centenas de famílias do município.

As instituições que atendem famílias carentes de Poconé, responsáveis por fazer a distribuição das cestas básicas por meio do Mesa Brasil Sesc, mudaram as estratégias de atendimento ao público, que tem procurado mais por ajuda, elevando a demanda por alimentos.

Diretor da Casa da Sopa, instituição dedicada ao atendimento de crianças em situação de risco e vulnerabilidade social, Alisson Roberto da Silva Santos conta que a equipe de trabalho precisou se adaptar ao momento, incluindo no cardápio leite e pão, entregues a cada dois dias, com apoio dos próprios poconeanos. “Agora, damos sacolão, pois as famílias carentes não têm o alimento que preparávamos aqui e nem o da escola. A procura por ajuda é constante, principalmente pelas crianças e a necessidade é sempre por comida”, declara.

A campanha, diz o diretor, é de fundamental importância em tempos de pandemia e falta de recursos financeiros. “A fome é uma coisa que nós não aguentamos passar, ainda mais pensando em crianças. Por isso, a ajuda do Sesc Pantanal é uma forma de não desanimarmos”, declara.

Na Apae, a coordenadora-geral, Almelina Cassia de Assis Carvalho diz que a equipe tem acompanhado as famílias para ajudá-las a prover as necessidades básicas como alimentação. “Dessa forma, estamos buscando junto a amigos e colaboradores cestas básicas e levando até os nossos alunos. Houve aumento na procura por ajuda, especialmente de gêneros alimentícios. Por isso, a campanha do Sesc Pantanal possui grande importância, pois com a união de todos, poderemos ajudar os mais necessitados, aqueles que tanto têm sofrido com essa situação”, avalia.

Tudo o que for arrecadado na campanha será distribuído também para famílias de Rosário Oeste e dos distritos de São Pedro de Joselândia (Barão de Melgaço) e Bom Jardim (Nobres). A contribuição pode ser feita de qualquer lugar, sem precisar sair de casa, pelo site www.sescpantanal.com.br/doe.

Nesta campanha, o Sesc Pantanal mobiliza fornecedores, parceiros, sociedade civil e todos aqueles que já visitaram as unidades para juntos, amenizar a fome de centenas de famílias. As doações serão exclusivamente de alimentos. Pode ser da cesta básica mais simples à mais completa.

Como doar

Para doar há duas maneiras: pessoalmente, em dois pontos de recebimento (na Base Administrativa do Sesc Pantanal, na Av. Sem. Filinto Muller, 150, Jardim Aeroporto, Várzea Grande e no Sesc Poconé, na Av. Generoso Ponce, s/n, Centro de Poconé), ou por meio dos canais disponibilizados pelos parceiros nessa campanha, que irão entregá-las nos pontos de coleta.

Em Poconé há três parceiros: o Supermercado Doce Lar, pelo número (65) 3345-1150, o Supermercado Arrudon, pelo (65) 3345-1647 e whatsapp (65) 9973-9338 e o Mercado Trevo, que recebe pedidos pelos (65) 3345-2144. Já em Várzea Grande, a doação pode ser realizada por meio do Paulista Supermercado, localizado no bairro Cristo Rei pelo número (65) 3029-1019 ou WhatsApp (65) 9 9997-0293. A Cafeína Conteúdos Inteligentes e a Godoi Videomaker também estão entre os apoiadores.

Doações na pandemia

Desde o início do distanciamento social, o Sesc Pantanal doou alimentos e materiais de segurança em Poconé. Já foram, aproximadamente, meia tonelada de alimentos, destinados a quatro instituições de Poconé e mais de 300 cestas básicas entregues a famílias do município.

Entre materiais, também foram entregues 23.779 recortes de máscara descartável, 198 recortes de jalecos e 813 máscaras de tecido (não descartável). A instituição também doou 2.420 sabonetes em barra, 10 litros de sabonete líquido e 100 litros de álcool em gel.

Assessoria do Sesc Pantanal