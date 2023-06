Cervejaria Louvada recebe certificado “Lixo Zero” por ações de responsabilidade ambiental

Selo pontua que mais de 97,25% do que é produzido pela cervejaria é reutilizado, reaproveitado ou reciclado

Da Assessoria

A Cervejaria Louvada, com sede em Cuiabá, recebeu o “Certificado Lixo Zero” pelo desenvolvimento da política de responsabilidade social no tratamento dos resíduos resultantes dos processos de fabricação de seus produtos. Essa conquista coloca a empresa no topo do cenário de sustentabilidade do Estado do Mato Grosso, tornando-a a terceira indústria local a alcançar este marco significativo.

Com o certificado Lixo Zero, obtido após auditoria, fica comprovado que 97.25% do que é produzido pela cervejaria é reutilizado, reaproveitado ou reciclado. Gregório Ballarotti, sócio e diretor da Louvada, ressalta que esse reconhecimento reforça ainda mais o compromisso de contribuir para um mundo mais sustentável.

“Ser reconhecido como a terceira indústria do Estado do MT a obter o ‘Certificado Lixo Zero’ é uma honra. Isso mostra que estamos no caminho certo e nos coloca no mapa das empresas que estão fazendo a diferença”, afirma Ballarotti.

Além de já operar com 100% de energia limpa para a produção das cervejas, a empresa adotou uma abordagem holística para minimizar seu impacto ambiental, implementando uma série de medidas inovadoras.

Entre outras ações adotadas, 100% dos copos utilizados nos eventos são biodegradáveis; mais de 6 toneladas de resíduos de lúpulo e levedura utilizados na produção são destinadas à agricultura; 22% das embalagens são encaminhadas à reciclagem e 25 toneladas por mês de resíduos de malte viram ração animal.

Essas práticas sustentáveis não se limitam apenas ao âmbito da produção. A Cervejaria Louvada também investiu em treinamentos abrangentes para todos os colaboradores, garantindo a correta separação e destinação de resíduos em todas as etapas do processo. Essa abordagem educacional e proativa demonstra o compromisso da empresa em promover uma mudança de cultura e conscientização em relação aos resíduos.

De acordo com Jean Peliciari, consultor Lixo Zero e diretor da Teoria Verde, funcionários da Louvada que atuam em todos os setores receberam treinamentos sobre a separação correta de resíduos. “Eles já tinham boas práticas. Nossa equipe de consultores deu treinamento para todos os níveis de setores”, pontua.

“A conquista do ‘Certificado Lixo Zero’ é um reflexo do esforço coletivo de nossa equipe. Desde a nossa fundação, sempre nos comprometemos com a sustentabilidade e a redução do impacto ambiental. Essa conquista nos motiva a buscar formas ainda mais inovadoras de sermos uma empresa cada vez mais sustentável”, afirma Ballarotti.

Gregório Ballarotti acredita que a educação e a mudança de hábitos são essenciais para construir um futuro mais equilibrado em termos ambientais. “Nosso trabalho não termina com a conquista do ‘Certificado Lixo Zero’. Continuaremos buscando formas de aprimorar nossas práticas sustentáveis e explorar novas maneiras de reduzir ainda mais nosso impacto no meio ambiente.Queremos causar um impacto positivo na sociedade como um todo”, finaliza.

Lixo Zero

O conceito “Lixo Zero” consiste no máximo aproveitamento e correto encaminhamento dos resíduos recicláveis e orgânicos e a redução, ou mesmo o fim, do encaminhamento destes materiais para os aterros sanitários e\ou para a incineração.

Conforme a empresa Teoria Verde, responsável pela certificação Lixo Zero, o selo tem o objetivo de atestar a eficiência das ações de gestão de resíduos sólidos de marcas e empresas sob as premissas estabelecidas pela Zero Waste International Alliance (Aliança Internacional Lixo Zero).

Está alinhada com 15 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) e visa incentivar as empresas a incluírem a agenda da sustentabilidade na sua estratégia organizacional.

CERVEJARIA LOUVADA

Fundada em 2014, hoje a Louvada está presente em diversas regiões do país, com fábricas em Cuiabá (MT), Porto Velho (RO) e mais recentemente, em Indaiatuba, São Paulo. A marca possui ainda os chamados “taproom” em Goiânia (GO), Campo Grande (MS), Manaus (AM) e Jataí (GO).