Centro Veterinário Seres orienta sobre combate e prevenção de câncer de mama em pets

Silenciosa e comum, o tumor acomete boa parte das cadelas e das gatas; Castração antes do primeiro cio é a forma mais eficaz de prevenir a doença na fase adulta

Publicado por: Rosano Almeida

Por Acácia Paes

No mês de conscientização do câncer de mama, o Centro Veterinário Seres, rede de saúde do Grupo Petz, destaca a importância da prevenção de tumores em pets e abraça a Campanha Outubro Rosa, como uma forma de incentivar a castração em cadelas e gatas jovens, principalmente as que ainda não tiveram o primeiro cio. Tão sério e urgente quanto em humanos, de todos os tumores possíveis, as chances de pets fêmeas desenvolverem o câncer de mama, especificamente, fica entre 45% e 50%, de acordo com estimativas do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV).

Segundo explica o médico-veterinário oncologista Dr. George Mercês, do Centro Veterinário Seres de Salvador, embora não tenha uma causa específica, há alguns fatores que predispõem à doença. “O câncer, de uma maneira geral, é multifatorial, ou seja, envolve componentes genéticos, nutricionais, ambientais e a exposição hormonal, além de idade avançada e sobrepeso”, destaca. O desafio fica por conta do diagnóstico precoce, visto que muitos quadros são completamente diferentes entre si e, na maioria dos casos, as cadelas e as gatas não manifestam quaisquer sinais clínicos.

A castração é aliada da prevenção

Os avanços na medicina veterinária caminham a passos largos, mas, quando o assunto é prevenção, os veterinários são categóricos e unânimes na recomendação. “Castração ainda é a medida preventiva mais eficaz. O procedimento, que geralmente é rápido, simples e de recuperação tranquila para a maioria dos pets, é capaz de reduzir em até 90% as chances de as fêmeas desenvolverem o câncer de mama, independentemente de raça e porte do animal”, afirma Dr. Mercês.

Além disso, a percepção dos tutores é fundamental. A recomendada palpação das mamas nos humanos também vale, e muito, para os bichinhos. Nela é possível sentir a presença de nódulo em uma ou em mais mamas, observar se elas estão inchadas, avermelhadas ou se há alguma secreção.

E se for câncer?

“Não é preciso entrar em pânico. Se confirmado o diagnóstico de câncer, é possível tratá-lo rapidamente, se efeitos colaterais graves e devolver a qualidade de vida aos animais”, diz. No Centro Veterinário Seres, por exemplo, além de exames detalhados para avaliar a condição de saúde dos pets, há casos em que o tratamento pode ser cirúrgico para remoção do tumor, sessões de quimioterapia, que variam de acordo com a gravidade do caso, e eletroquimioterapia, menos invasivo e que age diretamente na área afetada.

Sobre a Petz

A Petz é o ecossistema mais completo do segmento pet brasileiro, oferecendo uma plataforma que alia a experiência de compra e atendimento diferenciado na maior rede de lojas físicas do país à conveniência e agilidade de seus canais digitais. Integram ainda o ecossistema Petz os segmentos de produtos de marca própria e de serviços, no qual se destacam as principais redes do Brasil de centros de estética para pets e de clínicas e hospitais veterinários – estes sob a marca Centro Veterinário Seres. A Petz conta com 156 lojas, distribuídas nas 5 regiões brasileiras, incluindo 129 clínicas veterinárias sendo 13 Hospitais, que unem conhecimento científico a equipamentos de última geração. Ao final do segundo trimestre de 2021, a Petz alcançou o índice de omnicanalidade de 86%, tornando-se referência no varejo mundial. Em junho 2021, a Petz anunciou a sua primeira aquisição: o Cansei de Ser Gato (CDSG), uma das maiores plataformas digitais de conteúdo e produtos exclusivos para gatos. Em julho, a compra foi concluída. Na sequência, em um movimento único de transformação e consolidação no segmento, comprou a Zee .dog, marca global de lifestyle que conecta cães aos humanos e se tornou a plataforma pet mais disruptiva do mundo, comercializando seus produtos e acessórios exclusivos e inovadores em mais de 45 países. A aquisição inclui ainda a Zee .now, serviço de entrega superexpressa de produtos pet. A Petz é ainda responsável pelo Adote Petz, um expressivo programa de adoção de cães e gatos, com mais de 50 mil adoções promovidas. Única empresa do setor brasileiro com capital aberto, a Petz é listada no Novo Mercado da B3, nível mais alto de governança corporativa da mais importante bolsa de valores da América Latina.