Centro-Oeste: Atacadão gera mais de mil e quinhentas vagas de emprego no primeiro semestre

Com a inauguração de quatro novas lojas, a rede aumenta sua capilaridade e fortalece a queda do desemprego na região

O Atacadão, maior atacadista em número de lojas e presente em todos os estados brasileiros, gerou no primeiro semestre de 2023, mais de mil e quinhentos empregos diretos e indiretos na região Centro-Oeste do país.

Por meio de investimentos estratégicos e planos robustos de expansão, o Atacadão tem desempenhado um papel crucial na geração de oportunidades de emprego na região. Com esse marco significativo, a empresa fortalece sua posição como uma das principais empregadoras privadas do país, além de fortalecer as parcerias com os micro e pequenos empreendedores que utilizam a rede como forma de abastecer seus negócios e gerar renda para suas famílias.

Vale ressaltar que o Centro-Oeste teve a segunda menor taxa de desemprego entre as regiões do Brasil, com 7% no primeiro semestre deste ano, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) divulgada em maio pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“Estamos felizes em contribuir para a geração de empregos na região Centro-Oeste, que é um local estratégico para a companhia. Boa parte destes profissionais está em seu primeiro emprego e poderá ajudar com a composição da renda de suas famílias, além de conseguir investir nos próprios estudos, por exemplo”, diz Marco Oliveira, CEO do Atacadão. “A expansão pelo Brasil intensificou ainda mais com a integração com o Grupo BIG e mostra o quanto queremos seguir crescendo, oferecendo produtos de qualidade a preços justos, colaborando com o desenvolvimento socioeconômico das cidades em que estamos presentes e contribuindo com os negócios dos pequenos e microempreendedores,” celebra o executivo.

Das lojas inauguradas no semestre, duas estão localizadas no Distrito Federal, uma em Mato Grosso e outra em Goiás. Somadas, possuem quase 19 mil m² de área de vendas, mais de 1.500 vagas de estacionamento e 84 checkouts.

Cada uma dessas unidades conta com cerca de 9 mil itens , que vão dos setores de mercearia, bebidas e cuidados pessoais a artigos de limpeza, incluindo marcas líderes de mercado e produtos regionais. Também conta com setor de hortifrúti, onde os clientes encontram uma seleção de alimentos frescos e de qualidade. As unidades ainda oferecem soluções financeiras como o Cartão Atacadão, o pagamento via PIX e a APAG, a maquininha de cartão do Atacadão.

Atualmente, o Atacadão conta com 38 unidades no Centro-Oeste. No Brasil, são mais de 350 unidades de autosserviço e 33 atacados de entrega.

Fim das Conversões das lojas BIG

Em junho deste ano, o Grupo Carrefour Brasil finalizou as conversões das lojas provenientes da integração com o Grupo BIG, seis meses antes do previsto. Somente para Atacadão, foram convertidas 76 lojas (46 Maxxi Atacado, 27 Hipermercados BIG, 2 TodoDia e 1 Sam’s Club).

Além disso, a expectativa é abrir de 10 a 15 lojas no ano para aumentar a capilaridade da rede no país.

Sobre o Atacadão

O Atacadão é uma empresa do Grupo Carrefour Brasil. Maior atacadista brasileiro em número de lojas, está presente em mais de 200 cidades distribuídas por todos os estados do Brasil, é líder no segmento de atacarejo (cash & carry) e está em rápida expansão. Com mais de 60 anos de história e 73 mil colaboradores, a rede conta com mais de 350 unidades de autosserviço e 33 atacados de entrega, que garantem o abastecimento de comerciantes, transformadores e consumidores finais. Também atua no e-commerce com o seu próprio canal de vendas online e com uma robusta operação de marketplace, que conta com mais de 300 sellers parceiros de atacado.

