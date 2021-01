Carlos Bezerra se reúne com Kalil e assegura apoio para obras e ações

Presidente do MDB reafirmou que governador Mauro Mendes manifestou apoio integral para a gestão Kalil Baracat

Publicado por: Rosano Almeida

O prefeito Kalil Baracat reafirmou ao deputado federal e presidente do MDB, Carlos Bezerra em audiência que sua gestão será voltada para melhorar ainda mais a qualidade de vida de toda a população e atrair mais investimentos para a segunda maior cidade de Mato Grosso.

“Quero me colocar como interlocutor de Várzea Grande para conseguirmos traçar um planejamento eficiente e que dê resultados”, disse Carlos Bezerra, assinalando que já se reuniu com os senadores Jayme Campos e Wellington Fagundes e com outros deputados federais que tem interesse em ajudar a administração Kalil Baracat e principalmente Várzea Grande e sua população”, assinalou o deputado federal.

Kalil manifestou que seus esforços serão em todos os sentidos e políticas públicas de responsabilidade da administração municipal, mas neste momento tem que centrar as atenções naqueles que considera como sendo emergenciais que são os problemas na questão da água e da saúde pública.

“Muito se avançou nestas duas áreas na gestão da prefeita Lucimar Sacre de Campos, mas precisamos avançar mais, pois a necessidade da população é sempre crescente”, asseverou o prefeito convicto de que as soluções que estão sendo construídas serão duradouras e eficientes.

O prefeito e o deputado federal reafirmaram a boa interlocução com o governador Mauro Mendes que já manifestou o interesse de compartilhar e ajudar na administração municipal de Várzea Grande que concentra a segunda maior população de Mato Grosso.

“O governador Mauro Mendes por reiteradas vezes manifestou o interesse em ajudar Várzea Grande a solucionar seus problemas”, assinalou o presidente do MDB de Mato Grosso.

Carlos Bezerra cobrou de Kalil Baracat projetos executivos de obras para serem defendidos junto aos diversos ministérios do Governo Federal em Brasília e sinalizou que ainda neste ano deve ser votado o orçamento para 2021, portanto, seria essencial que projetos estivessem prontos em busca de emendas que possam se transformar em realidade.

Secom-VG