“Câncer de mama tem cura”: essa é a mensagem principal do movimento “Juntos somos mais fortes”

Neste Outubro Rosa, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC) e outras seis especialidades médicas estarão juntas em prol da informação correta sobre tumores de mama

Por Jéssica Silva

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima até 2025 a marca de 74 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. Diante desta projeção, a Sociedade Brasileira de Oncologia (SBOC), em conjunto com a Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM), Sociedade Brasileira de Radioterapia (SBRT), Sociedade Brasileira de Genética Médica (SBGM), Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO), Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO) e Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR), lançam o movimento “Juntos Somos Mais Fortes”.

A campanha traz uma mensagem de esperança e reforça que o “câncer de mama tem cura”. Para a presidente da SBOC, Dra. Anelisa Coutinho, a união das especialidades e o trabalho em conjunto com ações efetivas serão fundamentais para mudar o atual cenário. “Embora seja difícil para o paciente receber o diagnóstico de um câncer, os avanços tecnológicos, a atenção multiprofissional e os tratamentos inovadores possibilitam a cura da doença em muitos casos”, afirma. “Juntos, nós podemos fazer a diferença”, completa.

Segundo o movimento das sete Sociedades de especialidades médicas, entre os principais desafios atuais para o enfrentamento do câncer de mama no Brasil, destacam-se: ampliação do acesso ao rastreamento, melhoria da qualidade da mamografia; diminuição do tempo para realização da biópsia, possibilitando assim o início mais precoce dos tratamentos; e combate à desinformação.

De acordo com o National Cancer Institute (NCI), uma em cada três publicações sobre câncer nas redes sociais contém informação incorreta. O alerta da principal agência norte-americana para pesquisa do câncer corrobora com o que tem sido observado pela SBOC e outras Sociedades médicas que são diariamente contatadas pela imprensa para desmentir fake news ou explicar associações equivocadas a partir de postagens de grande repercussão nas redes sociais.

Para combater a desinformação, uma das principais ações do movimento “Juntos somos mais fortes” é a publicação de conteúdos atualizados e validados pela comunidade científica sobre o câncer de mama no site oficial da campanha. “O acesso à informação confiável é fundamental para a população, especialmente neste momento em que notícias falsas são propagadas com tanta velocidade”, reforça a presidente da SBOC. “A SBOC tem o compromisso com uma abordagem respaldada por evidências científicas sólidas, assim como as outras sociedades que estão conosco neste movimento”, completa.

Oncologista clínica e coordenadora do Comitê de Tumores Mamários da SBOC, Dra. Daniela Rosa reforça a importância dos médicos, pesquisadores e veículos de comunicação social contribuírem ainda mais com a divulgação científica responsável. “Sabemos que o modo no qual uma questão de saúde é enquadrada afeta a opinião pública, influencia o comportamento individual e desempenha um papel central no processo da formação das políticas de saúde”, avalia.

Outro desafio tão importante quanto a informação são os recursos aliados para a detecção precoce do câncer de mama, em especial a mamografia – exame que gera imagens de alta qualidade capazes de revelar a existência de sinais iniciais da doença. O exame, geralmente, é indicado para mulheres a partir dos 40 anos, independente da presença de sintomas. “Quando se detecta alterações pré-malignas ou tumores mamários muito pequenos, o que é possível a partir da mamografia, as chances de cura do câncer de mama são de aproximadamente 95%, se tratados precocemente”, conclui a especialista.

Turma da Mônica pela conscientização do câncer de mama

Além da união das sete Sociedades médicas, uma equipe especial foi designada para promover mensagens de conscientização sobre o câncer de mama: a Turma da Mônica.

Por meio de desenhos animados produzidos pela Mauricio de Sousa Produções, as Sociedades médicas irão abordar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce contra o câncer de mama.

Para mais informações, acesse o site oficial da campanha: www.juntossomosmaisfortes.org.br

Assessoria