Canadá está em busca de casais com filhos para morar e trabalhar no país

É possível se candidatar em oportunidades ainda no Brasil e conseguir residência permanente por lá com toda a família

Por Larissa Abraços Fischer

Educação de qualidade, segurança, saúde e qualidade de vida são apenas alguns itens que fazem do Canadá um dos países mais abertos para quem deseja morar e trabalhar no país com toda a família. “O Canadá é um país gigante com pouca gente, com uma taxa de natalidade negativa e demora muito para o filho de um canadense ou imigrante sair do ensino médio fazer uma formação e depois se inserir no mercado de trabalho. E o país precisa urgentemente de mão de obra qualificada e enquanto você vem para o Canadá para contribuir com mão de obra qualificada para ajudar economicamente, o Canadá te dá benefícios, direitos, garantias, dentro de um processo legal para você ter a cidadania canadense. Qualquer brasileiro que tenha uma formação de nível superior pode já chegar no Canadá com emprego garantido para exercer a profissão por lá junto com a família”, destaca Daniel Braun, fundador da Meegra, plataforma com soluções de imigração.

Muitas empresas canadenses vão até o Brasil contratar profissionais de diversas áreas com formação superior, independente da idade e nível do idioma. “Mesmo que você tenha uma união estável ou é casado no cartório, você pode participar de programas de imigração e de processos seletivos feitos por empresas canadenses que procuram candidatos por aqui. Seus filhos vão poder estudar em uma escola pública de qualidade, gratuita e em tempo integral. Além de filhos até 22 anos, também é possível levar pais, avós ou imigrar apenas com o cônjuge. O número de brasileiros imigrando para o Canadá aumentou muito nos últimos anos, inclusive com a família inteira”, afirma Braun.

De acordo com o especialista em imigração, quando uma pessoa chega no Canadá com filhos, eles são automaticamente acolhidos pelo governo. “Isso acontece porque o Canadá precisa de pessoas. Quando seu filho chega no país para estudar, ele vai ser recebido por uma espécie de oficial da educação que vai fazer uma triagem e ver se a criança vai passar por um período de adaptação ou se ele está pronto para entrar no ensino regular. Tem algumas províncias por lá que filhos contam pontos para a residência permanente. Eu tenho muitos mentorados que chegam no Canadá já com emprego garantido porque seguiram as estratégias que compartilho e vou mostrando nas minhas palestras e eventos gratuitos. No meu próximo evento 100% online e gratuito, que vai acontecer de 27/02 a 03/03, eu vou mostrar como morar e trabalhar no Canadá”, ressalta Daniel Braun.

Para saber mais informações para participar da Jornada More & Trabalhe no Canadá, acesse bit.ly/3utdpZP .

Para ficar por dentro de dicas e informações sobre o país, siga o Daniel Braun no Instagram no link https://www.instagram.com/danielmbraun/

Sobre a Meegra

A Meegra é uma plataforma que descomplica o processo de imigração.

A ferramenta é um guia completo para guiar quem deseja morar fora do país, em países como Canadá e Portugal, sem se preocupar com burocracia e papelada.

O fundador e presidente da Meegra, Daniel Braun, realiza palestras gratuitas pelo Brasil com importantes temas, como estilo de vida, mercado de trabalho e programas de imigração, entre outros.