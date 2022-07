Campanha “Volta ao Mundo” leva clientes da Caramori DAF para o Egito

Interessados em participar têm até o dia 30 de agosto; ação já está na quarta edição

Da Assessoria

A Caramori DAF está com uma ação especial e que irá proporcionar uma viagem para o Egito a clientes que adquirirem cotas do novo consórcio nacional da marca. Por meio da campanha “Volta ao Mundo”, será garantido ao participante a hospedagem, passagens aéreas, além de direito a um acompanhante. Quem quiser participar e aproveitar a promoção tem até o dia 30 de agosto.

Esta já é a quarta edição do “Volta ao Mundo”, conforme explica o diretor da empresa, Sandro Caramori. Ele afirma que a campanha surgiu com o objetivo de proporcionar experiências gastronômicas e culturais. “Criamos um grupo de amigos, que após cada viagem já deseja estar junto no próximo projeto. E assim pretendemos dar a volta ao mundo e gerar soluções financeiras”.

Os premiados ficarão 5 noites e 4 dias no país. Para participar é preciso contratar uma cota com valor acima de R$ 730.954,46 e pagar oito parcelas do consórcio até o dia da viagem. Nas edições anteriores, já foram realizadas viagens para Cancún, Santiago e Paris. Esta última, inclusive, vai ser realizada em novembro deste ano e os participantes estão ansiosos.

O casal Adriana Rezende e Pedro Rezende sempre fazem parte dos clientes que integram a campanha e, com isso, já viajaram bastante junto a Caramori DAF. Este ano, vão embarcar rumo à cidade parisiense. Eles são proprietários de uma transportadora em Água Boa (743 km de Cuiabá) e veem na campanha uma oportunidade de contribuir com o próprio negócio e ainda viajar.

“Achei o roteiro perfeito. Nossa primeira viagem foi para Cancún e foi uma experiência maravilhosa. O pessoal da DAF acompanhou tudo desde o início, nos orientou até mesmo com a documentação que a gente tinha que levantar. Não faltou nenhum suporte para nós. As escolhas das cidades são sempre maravilhosas, não tem erro. Foram viagens em que fizemos novos amigos”, comenta a empresária.

Caramori DAF

Atua desde 2013 em pontos estratégicos em Mato Grosso, com concessionárias e lojas de peças multimarcas TRP. A empresa atua sempre pensando em prestar suporte necessário que o setor rodoviário precisa. Para isso, além de contar com uma rede de atendimento bem posicionada, investe em sua equipe para que esta esteja sempre preparada para atender as demandas com peças e serviços de alta qualidade.

Com sede administrativa em Cuiabá, possui também filiais em Sinop, Rondonópolis e Água Boa. Para saber mais acesse o site www.caramoridaf.com.br. Acompanhe também as redes sociais no Instagram (@dafcaramori) e Facebook.

