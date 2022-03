Campanha da Victoria’s Secret apresenta primeira modelo com síndrome de Down

Valentina Sampaio, a primeira modelo abertamente transgênero da marca de lingerie, também está na campanha, que faz parte das tentativas contínuas da marca de reformular a imagem de sexy de anos

Publicado por: Rosano Almeida

Por Jacqui Palumbo da CNN

Esta semana, a modelo Sofia Jirau, de 24 anos, se tornou a primeira pessoa com síndrome de Down a aparecer em uma campanha da Victoria’s Secret.

A porto-riquenha apareceu ao lado de outras 17 mulheres para promover a nova coleção Love Cloud, que a marca criou para “reforçar o compromisso da Victoria’s Secret de acolher e celebrar todas as mulheres”, de acordo com um comunicado à imprensa.

O grupo é formado por modelos profissionais e não profissionais, de todos os tons de pele, tamanhos de corpo e idades.

Rostos famosos como Hailey Bieber, Taylor Hill e Adut Akech se juntam a Celilo Miles, uma bombeira indígena que posa com seu capacete, e Sylvia Buckler, designer de acessórios e mãe que segura sua barriga de gravidez para a foto. Valentina Sampaio, que se tornou a primeira modelo abertamente transgênero da marca de lingerie em 2019, também está na campanha.

“Um dia sonhei, trabalhei nisso e hoje é um sonho realizado. Finalmente posso compartilhar meu grande segredo. Sou a primeira modelo com síndrome de Down da Victoria (sic) Secret!”, diz uma publicação de Sofia no Instagram.

“Obrigado a todos vocês que sempre apoiaram meus projetos. Obrigado Victoria’s Secret por ver uma modelo em mim… e me fazer parte da campanha de inclusão Love Cloud Collection. Este é apenas o começo!”

Jirau é modelo desde 2019 e também possui uma loja online chamada “Alavett”, um jogo de palavras em espanhol e inglês para a frase “Eu amo isso”. Em fevereiro de 2020, Jirau se tornou uma das poucas modelos com síndrome de Down a desfilar na New York Fashion Week. Ela enfatiza, por meio de suas contas nas redes sociais, que seu objetivo é incentivar outras pessoas a perseguir seus sonhos.

“Eu sempre digo ‘Por dentro e por fora não há limites’ para motivar as pessoas a superar suas limitações auto-impostas”, ela escreve em seu site.

A nova campanha diversificada faz parte das tentativas contínuas da marca de reformular a imagem de sexy que ela cultivou por décadas. Após críticas à resistência da marca a uma representação mais ampla e ao cancelamento de seu tão esperado desfile de moda na televisão, a Victoria’s Secret sinalizou no verão passado que se concentraria na criação de lingerie para mulheres de todas as formas, tamanhos e origens.

“The Angels” foi aposentado – o nome de longa data das supermodelos da marca – para dar lugar ao VS Collective, um programa de embaixadores com sete mulheres conhecidas por seu trabalho de defesa, incluindo a jogadora de futebol Megan Rapinoe e a atriz Priyanka Chopra Jonas.

Alguns dos membros fundadores do VS Collective agora são apresentados na campanha Love Cloud, incluindo Bieber, Akech, Sampaio e a modelo plus size Paloma Elsesser.

O diretor criativo Raúl Martinez disse em comunicado que a campanha é “um momento importante na evolução da marca”.

“Desde o elenco de mulheres incríveis que dão vida à coleção, ao incrível espírito inclusivo no set, esta campanha é uma parte importante do novo padrão da Victoria’s Secret que estamos criando”, disse ele.