Calorão no inverno aumenta em quase 40% a venda de gelato em relação ao mesmo período do ano anterior

Na Cuor di Crema, gelateria com 10 lojas pelo país, as vendas cresceram principalmente em agosto deste ano; nos mercados, pesquisa mostra que o percentual de notas fiscais contendo sorvetes equipara com o registrado no verão

Por Isabel Franson

A Cuor di Crema, gelateria artesanal de método italiano, registrou um aumento de 38% nas vendas de gelato no inverno deste ano em relação ao ano passado. Para o CEO da marca, o aumento atípico da procura foi resultado do calor acima da média para o período, com cerca de 20 dias acima dos 30ºC na capital paulista, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). “Para quem sentia saudade do verão, as altas temperaturas fora de época tornaram mais convidativos passeios na rua do que os programas indoor”, avalia Antônio Augusto Ribeiro de Souza, CEO da Cuor di Crema. “E, para nós, uma surpresa bastante positiva, principalmente em agosto”.

Além dos gelatos, a marca também aposta no cardápio de cafeteria, para se manter ativa independentemente da estação, mas o consumo de casquinhas e milk shakes, carro-chefe da casa, realmente chamou a atenção. “Aos fins de semana, tivemos fila como se fosse fevereiro”, brinca o empresário.

Já em outros canais de vendas, uma pesquisa realizada pela Horus, marca do ecossistema Neogrid, com pequenos varejos, supermercados e atacarejos indica que 1,2% das notas fiscais emitidas em agosto de 2023 registraram a compra de sorvetes. O percentual é igual ao identificado em março do mesmo ano, durante o verão. Os dados do estudo destacam, ainda, o aumento de 32,5% no preço médio do produto (de R$ 15,18 para R$ 20,11 o quilo) em 2023 comparado ao ano passado, o que não foi impeditivo para o consumo nos mercados.

Sobre a Cuor di Crema

Rede fundada em 2012 que respeita as tradições e os processos de produção das legítimas gelaterias italianas que garantem produtos 100% naturais, sem adição de gordura, aromatizantes e conservantes. O gelato Cuor di Crema tem uma lista extensa de sabores autênticos, são mais de 150 receitas, sendo que cada uma delas proporciona uma experiência única por seu preparo com matérias-primas nacionais e importadas, além do uso exclusivo de frutas in natura. No cardápio, estão também variadas opções de cafés, sobremesas e salgados. Para os interessados em empreender na marca, são dois modelos de negócios: quiosque e loja.

