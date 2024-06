Caixa negocia R$ 360 milhões em dívidas pelo Desenrola Pequenos Negócios

Programa visa incentivar a regularização de contratos em atraso das micro e pequenas empresas

Da assessoria

A CAIXA, por meio do programa Desenrola Pequenos Negócios, já negociou R$ 360 milhões em dívidas para cerca de 8 mil clientes. Mais de 700 mil contratos de crédito com microempreendedores individuais (MEI), além de micro e pequenas empresas estão aptos a participar do programa e aproveitar as condições oferecidas.

Desde o início do Desenrola Pequenos Negócios, em 26 de abril, a CAIXA está oferecendo desconto de até 90% no pagamento a vista. No parcelamento, os clientes contam com prazo de até 120 meses e carência de até doze para início do pagamento. A taxa de juros, a partir de 1,14%, é definida de acordo com as garantias, tempo de atraso, entre outros critérios.

Empresas com faturamento de até R$ 4,8 milhões anuais podem regularizar os débitos em atraso por mais de 90 dias. Estão incluídos para negociação contratos de microcrédito, capital de giro, crédito rural, cartões de crédito, entre outras linhas de financiamento.

A negociação pode ser feita em qualquer agência da CAIXA e nos canais de atendimento remoto do banco como o WhatsApp 0800 104 0104, site www.negociardividas.caixa.gov.br e app Cartões.