Caixa disponibiliza pontos extras para clientes de cartão de crédito em seu 163º aniversário

Banco oferece ainda outras vantagens para clientes dos cartões de crédito e débito

Da assessoria

Os Cartões CAIXA prepararam uma série de vantagens a seus clientes para celebrar o aniversário de 163 anos do banco, nesta sexta-feira (12). Clientes dos cartões de crédito e de débito participam das promoções. Entre as ações, está a bonificação de até 163% para participantes do Programa de Pontos CAIXA que fizerem transferência de pontos para programas parceiros.

■ Transferência de Pontos com Bonificação Extra :

Exclusivamente no dia 12 de janeiro, clientes com cartão de crédito participantes do Programa Pontos CAIXA podem receber bonificação de até 163%, transferindo seus pontos para os programas parceiros Dotz, Latam Pass, Smiles, Tap Miles & Go e TudoAzul (Azul Fidelidade). Para cada parceiro, os clientes podem ser bonificados até o limite de 30.000 pontos transferidos. Os percentuais de bonificação e outras informações podem ser consultadas na tabela que está no site da CAIXA.

Se, por exemplo, o cliente resgatar 30.000 pontos e se enquadrar na regra do parceiro que dá direito a 163% de bônus, ele receberá 48.900 pontos em bonificação, que se somarão aos pontos transferidos, totalizando 78.900 pontos no programa de fidelidade escolhido.

Primeiramente, o cliente precisa realizar o cadastro nos sites dos parceiros escolhidos , de 00h00 a 23h59 do dia 12 de janeiro de 2024, com exceção de resgates para o parceiro TAP Miles & Go, quando o cadastramento é dispensado.

As transferências dos pontos podem ser realizadas pelo App Cartões CAIXA, Internet Banking CAIXA, App CAIXA, pela Central de Atendimento Cartões CAIXA (4004 0104 para Capitais e Regiões Metropolitanas e 0800 104 0104, demais regiões) e em qualquer agência do banco.

Termos e condições acerca da bonificação estarão disponíveis nos sites dos parceiros a partir das 00h00 do dia 12 de janeiro de 2024.

■ Assinatura Clube Smiles :

No dia 12 de janeiro, os clientes que assinarem o Clube Smiles Plano 1.000 com o Cartão de Crédito da CAIXA terão desconto de 59% na mensalidade, durante o primeiro ano. Para usufruir do desconto, é necessário o cadastro no site da promoção do Clube. A mensalidade padrão é de R$ 39,90 e, com o desconto, R$ 16,30.

■ Netshoes com o Cartão de Crédito CAIXA ELO :

Os clientes que realizarem compras, entre 12 e 31 de janeiro de 2024, na página exclusiva da promoção receberão 20% de desconto em suas compras.

■ Shopping Dotz :

Cada R$ 1,00 gasto em um dos diversos parceiros selecionados na plataforma, dá direito a até 20 pontos DOTZ. Além disso, vários produtos do site da Dotz estão com até 63% de desconto.

■ Shopping TudoAzul (Azul Linhas Aéreas) :

Os parceiros da Azul Linhas Áreas oferecem bonificação para clientes da CAIXA. A cada R$ 1,00 gasto em compras nos sites dessas empresas com os cartões CAIXA, dão direito aos seguintes benefícios, conforme tabela:

A relação completa de ofertas e parceiros está disponível no site da Azul.

■ Visa :

De 11 de janeiro a 11 de fevereiro de 2024, a cada R$ 20,00 em compras nos cartões de Débito ou Crédito Visa, o cliente recebe um número da sorte para concorrer a 163 prêmios de R$ 1.000,00 e um prêmio final, no valor de R$ 163 mil. Para participação da campanha é obrigatório o cadastro prévio na página da promoção.

Mais informações podem ser acessadas na página do aniversário da CAIXA e de Promoções do banco.

Assessoria de Imprensa da CAIXA