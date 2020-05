Brasil parado: Saiba quais medidas restritivas continuam a valer nos Estados

Publicado por: Rosano Almeida

Até a última atualização do Ministério da Saúde, o Brasil registrou 6.633 novos casos de coronavírus. Houve 1 aumento nominal de 2.045 sobre o dia anterior, quando foram registrados 4.588 diagnósticos. O número de mortes confirmadas no período foi de 296. No dia anterior, 275. Aumento nominal de 21.

Com 1 grande número de casos diários, os governos estaduais seguem buscando alternativas para equilibrar a flexibilização da quarentena. Ao mesmo tempo, tentam reduzir os impactos econômicos causados pela pandemia da covid-19.

Em São Paulo, apenas serviços essenciais e os de saúde estão abertos na quarentena: hospitais, clínicas, farmácias, clínicas odontológicas, lavanderias e estabelecimentos de saúde animal. A medida vale até 10 de maio.

No Distrito Federal, a flexibilização, que estava prevista para 3 de maio, foi revisada para pelo 11 de maio.

