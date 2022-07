Boa oratória é decisiva para sucesso em vendas

Especialista em comunicação da escola Vox2You, traz dicas para aperfeiçoamento da comunicação para comerciantes e vendedores

Por Fabiana Reis e Paola Carlini

Uma boa oratória é essencial para o desenvolvimento de relações, seja em meios pessoais ou de trabalho, e para trabalhadores do setor do comércio essa habilidade é ainda mais utilizada e necessária. Por isso, a Vox2You, maior escola de oratória da América Latina, traz dicas que auxiliam os comerciantes e vendedores a aprimorar a comunicação para venda de produtos ou serviços.

Ao contrário do que aponta o saber comum, a oratória não é somente o desenvolvimento da habilidade de falar em público, mas sim o aperfeiçoamento da comunicação como um todo. De acordo com o facilitador da escola de oratória Vox2You, Eduardo Ramos, uma comunicação ruim pode gerar conflitos e perda de oportunidades profissionais.

Para o setor do comércio, o ponto chave para uma boa comunicação e ter sucesso em vendas é criar conexão com o cliente. “A questão não é somente vender um produto, é criar conexão com o possível comprador. Em seguida, entender qual é a real necessidade do cliente e de que forma o seu produto pode ajudar a resolver esse problema”, pontua Ramos. Assim, a base da venda é o “ouvir”.

Eduardo ressalta ainda que, somente após o entendimento sobre a demanda do cliente, o vendedor deve falar sobre os benefícios e vantagens do produto ou serviço, e apresentar o custo. Nesse momento, a oratória é importante para que o comerciante consiga falar de forma simples e objetiva, de modo que o possível comprador não fique com dúvidas.

“Se eu não tiver uma boa capacidade de comunicação, não irei conseguir falar sobre o meu produto, não vou conseguir explicar para o cliente as vantagens de adquiri-lo e, o mais importante, não vou conseguir criar conexão. Com o desenvolvimento da oratória, temos mais possibilidades de argumentação e convencimento”, explica.

A Vox2You Cuiabá oferece cursos voltados para o segmento do comércio, como o InCompany, voltado para empresas, equipes e times, possui quatro enfoques: oratória para vendas, atendimento, apresentações e liderança. Além desse, a escola oferece seis formatos de curso que atendem as necessidades individuais dos alunos.

As aulas são, em sua maioria, práticas e levam o aluno a participar de dinâmicas que desenvolvem temas como “naturalidade”, “gestos e expressões faciais” e “contato visual”, que trabalham, além da oralidade, a linguagem corporal.

Sobre a Vox2you

Para usufruir de todos esses benefícios, a Vox2You, maior rede de escolas de oratória da América Latina, oferece cursos de forma online e presencial, em mais de 90 unidades espalhadas pelo Brasil.

A escola oferece cerca de 150 dinâmicas e 80 técnicas de oratória e comunicação. Tudo isso para que as pessoas desenvolvam habilidades essenciais para a expressão, autoconfiança, clareza e persuasão em seus métodos de comunicação.