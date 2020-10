Mercado local e de exportação: BMW inicia produção do SUV elétrico iX3

Publicado por: Rosano Almeida

A BMW produziu no último dia 29 de setembro, na fábrica da BMW Brilliance Automotive, na China, a primeira unidade do SUV elétrico iX3. O modelo foi revelado em julho e será produzido no país asiático para atender ao mercado local e de exportação.

Derivado do X3, o iX3 compartilha a mesma linha de montagem do modelo a combustão. Mas se diferencia principalmente pelo conjunto motriz que inclui uma conjunto de bateria de 80 kWh, posicionadas no assoalho da cabine, para alimentar um motor elétrico com potência de 286 cv.

Com o uso de um wallbox, a recarga completa das baterias leva 7,5 horas. Mas é possível atingir 80% de carga com apenas 34 minutos plugado a um carregador rápido do tipo DC. Já a autonomia é de 460 km no ciclo WLTP.

