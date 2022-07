Beto Dois a Um lembra ações sociais da primeira-dama e quer reeleição de Mauro Mendes

Ex-secretário e candidato a deputado estadual destaca também os resultados alcançados pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer

Da Assessoria

O ex-secretário de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso e pré-candidato a deputado estadual, Beto Dois a Um (PSB), destacou em entrevista concedida ao Jornal da CBN Cuiabá, as ações sociais da primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes.

“Dou parabéns pela sensibilidade de construir umas das mais importantes e poderosas gestões em assistência social junto à secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), Rosa Maria. O governo não pensou que faria um reparo histórico. Mas ela foi protagonista, foi firme no período em que a população precisou”, avalia Beto.

O pré-candidato ressaltou ainda que, com o apoio da primeira-dama, até o momento, já foram entregues mais de um milhão de cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade. “Era nítido o sentimento de entrega e sensibilidade em auxiliar as pessoas, não só no interior, mas na capital com ações em todas as áreas do poder público”.

Durante a entrevista, Beto ainda apontou as conquistas obtidas no período em que esteve à frente da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, fatos que o motivaram a disputar uma vaga na Assembleia Legislativa. O esporte e a cultura, segundo ele, são dois fatores importantes de transformação social e que terão o seu apoio no parlamento.

“Pela minha experiência ocupando cargos importantes, fazendo a diferença em diversos setores com benefícios diretos aos cidadãos, acredito que tenho conhecimento e energia para atender as demandas dos municípios. Quero contribuir muito mais, agora, como deputado estadual”, finalizou.

Sobre a reeleição do governador Mauro Mendes (UB), Beto Dois a Um ponderou que o chefe do Executivo conseguiu ao longo dos primeiros quatro anos de gestão, aplicar medidas efetivas e que possibilitaram que Mato Grosso “entrasse nos trilhos” de forma definitiva.

“Como a maioria da população, torço para o governador ser reeleito, pois fez uma grande transformação aqui. Ele pegou o estado destruído financeiramente, sem perspectiva, com salários, fornecedores e repasse aos poderes atrasados. Fez os ajustes, os enfrentamentos e colocou em ordem”, ressaltou. “Eu participei deste governo e vi de perto as conquistas e avanços importantes que conseguimos implantar”.

O pré-candidato lembrou ainda que foram desenvolvidas obras importantes em todo Mato Grosso, o que está fazendo a diferença na vida da população. “Foram realizadas obras em todas as áreas. As iniciativas de investimentos foram históricas e competentes. Precisamos de mais quatro anos do governador Mauro Mendes”.

DIALUM