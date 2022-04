BEATS lança barrinha capaz de reduzir cerca de 20% a absorção de álcool no corpo

Os moderados serão exaltados: ON BY BEATS é a inovação que faltava para incentivar o consumo responsável

Publicado por: Rosano Almeida

Por Thais Louzada

Beats, a marca da festa, vai aproveitar o carnaval para convidar a galera a curtir toda Carnamaratona com responsabilidade e moderação. Para isso, Beats e Ambev estão lançando uma barrinha que dificulta a absorção do álcool. Com o lançamento da On By Beats, muita distribuição de água e conscientização nas principais festas do feriadão, a marca vai exaltar os moderados, que estarão com tudo para curtir as festas que vem por aí.

A barrinha On By Beats foi criada para promover uma relação mais saudável dos consumidores com o álcool e incentivar a cultura da moderação no Brasil. “A gente sabe que o feriado prolongado vem com uma maratona de festas e para curtir, guardar boas lembranças e diversão é preciso moderação. Trouxemos esse assunto para a discussão de forma inovadora e atual, com a campanha Carnamaratona: onde os moderados serão exaltados! ON BY BEATS com tecnologia de ponta quer reforçar que é importante comer antes de beber, se hidratar e sempre ter responsabilidade.”, explica Cauê Souza, Gerente de marketing Beats.

A barrinha On By Beats é capaz de reduzir cerca de 20% a absorção de álcool no corpo por caloria ingerida e foi testada clinicamente no Canadá e na Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Nos testes conduzidos com a universidade brasileira, além de medir a graduação da absorção alcoólica, foi avaliado também à saciedade dos participantes ao consumir uma barrinha, com o objetivo de entender a relação entre o consumo e a disposição de se alimentar ou beber mais. Os resultados mostraram que, após consumir o produto, os participantes sentiram uma sensação de saciedade, o que levaria a ingestão de menos bebida.

O produto é resultado do trabalho do Smart Drink LAB, a nova área de inovação da Ambev, que tem o objetivo de traduzir os conceitos de moderação em produtos. E esse projeto especificamente abraça o conceito de “comer antes e durante o consumo de bebidas”. São tecnologias potencializadoras, mas que refletem conceitos muito básicos e atingíveis a todos os consumidores e foliões – lembrar de comer e se hidratar durante a curtição.

“Para alavancar as pesquisas e acelerar desenvolvimento de projetos na área da moderação, fomos em busca de parcerias e seguimos num trabalho intenso para desenvolver soluções de alto impacto. Foram vários estudos realizados e temos a certeza, que vão contribuir muito com a saúde e qualidade de vida dos consumidores.”, afirma Anna Paula Alves, Gerente Institucional e responsável pela plataforma de consumo moderado da Ambev.