Batalhão Ambiental apreende 450 quilos de pescado em Rondonópolis

Uma equipe da 2ª Companhia do Batalhão Ambiental em Rondonópolis (a 212 km de Cuiabá) apreendeu na noite deste domingo (03.01), 450 quilos de pescado, no bairro Jardim Primavera.

A denúncia descrevia uma casa abandonada com movimentação pessoas que entravam e saiam do imóvel, além de forte odor de peixe que exalava da casa.

Os policiais chegavam à residência e várias pessoas correram e não foram localizadas. Dentro da casa, os policiais encontraram dois freezers horizontais e três caixas com peixes das espécies, pintado, cachara, pacu e dourado – tudo em bom estado de conservação.

O pescado foi doado a instituições de caridade. Foram emitidos recibos de doação, termo de apreensão e o registro do boletim de ocorrência.

