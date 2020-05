Barack Obama mergulha na campanha de Biden e traça estratégia

Publicado por: Rosano Almeida

O ex-presidente norte-americano Barack Obama mergulha da campanha do democrata Joe Biden e tenta atrair americanos que o elegeram em 2008 e 2012, mas que em 2016 optaram pela política liberal do atual presidente dos EUA, Donald Trump.

Obama anunciou seu apoio a Biden em 14 abril, 6 dias depois de Bernie Sanders desistir da disputa. Entre a população que já declarou apoio ao ex-vice-presidente, Obama quer recrutar a população negra, jovem e latina para que compareçam às urnas em favor de Joe Biden nas eleições gerais.

Biden já conquistou o apoio dos negros, população que angariou votos para a vitória em 9 Estados na Super Terça, ocorrida em 3 de março. Contudo, ainda não f0i assertivo na campanha para jovens e latinos, que declararam apoio a Sanders e resistem em eleger um nome moderado.

Mas isso ainda não é o suficiente, é preciso fazer com que os negros sintam-se motivados a ir às urnas, uma vez que o voto não é obrigatório do país.

Nas eleições de 2016, Hillary Clinton venceu Sanders nas primárias com o apoio da população negra. Já na eleição geral contra Donald Trump, o baixo índice de comparecimento do grupo foi determinante para a derrota da democrata.

Em uma comparação com a corrida eleitoral de 2012, quando Obama foi reeleito, a participação dos negros registrou queda de 4,7% em todo o país. Em Michigan e Wisconsin, estados-chave para a disputa, o número caiu 12%. Nos 2 estados Trump obteve vitória apertada, visto que grande parte do eleitorado elegeu Obama nas eleições anteriores.

Joe Biden vem liderando as pesquisas com 48% das intenções de voto, contra 40% a favor de Trump. As eleições norte-americanas estão marcadas para 3 de novembro de 2020.

As ações do presidente Donald Trump para enfrentamento da pandemia da covid-19 estão sendo alvo de questionamentos. Com medidas consideradas lentas e ineficazes, o republicano perdeu força na campanha para sua reeleição.

Em discurso virtual durante cerimônia de formatura universitária, Obama defende que “a pandemia acabou com a ideia de que os políticos no comando sabem o que estão fazendo“. “Muitos deles não estão nem mesmo fingindo que estão no comando”, afirmou.

Uma pesquisa feita em 2019 pela YouGov mostrou em 55% ainda estavam positivos sobre o ex-presidente, número superior aos 45% de Biden e dos 43% de aprovação de Trump.

Com Obama, a corrida à Casa Branca parece mais fácil, mas a dificuldade será reconquistar o eleitorado majoritariamente branco que apoiam a campanha de Trump, grupo que tem 16% de desaprovação do ex-presidente.

Poder 360