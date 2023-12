Azeite caro: disparada de preço na Espanha acende alerta no mundo

Mas, ele acrescenta, o maior responsável pela atual disparada de preços do produto é a falta de chuva.

Mudanças climáticas

“Nosso clima aqui é mediterrâneo, que se caracteriza por períodos de estiagem intercalados com outros de chuvas de intensidade forte e média. Agora, estamos passando pelo período de estiagem, mas a seca atual tem se estendido muito mais do que o normal”, diz ele.

Neste cenário de mudanças climáticas, o senso comum de que uma colheita ruim é sempre seguida por uma boa colheita já não prevalece, e os fazendeiros já não podem incluir estas previsões em seus planos.

Segundo dados do recente relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) para o meio ambiente, as temperaturas médias em países do Mediterrâneo estão subindo 20% mais rapidamente do que a média global.

O calor excessivo tem forçado províncias do sul da Espanha, incluindo a região da Andaluzia, a adotar medidas rigorosas para maior controle da utilização de água.

Gallego Martínez acrescenta que tanto os períodos de seca como os de chuva têm sido mais intensos e ele espera que o governo implemente medidas para compensar as distorções no clima com, por exemplo, investir em sistemas de irrigação.

Tradicionalmente com uma grande demanda por azeite, o mercado espanhol é diretamente sensível às alterações de preços como a alta que tem ocorrido agora pela queda substancial na produção.

De acordo com números do governo espanhol, as vendas no mercado interno de azeite caíram 10% no ano passado, com os consumidores trocando o produto por óleos mais baratos, como o óleo de girassol.

A elevação de preços do azeite na Espanha tem repercutido no mercado europeu. A Espanha exporta 65% do azeite que produz, mas as vendas ao exterior têm sido diretamente afetadas pela diminuição da produção.

Responsável por quase metade de todas as exportações de azeite do mundo, a Espanha acaba tendo papel decisivo no estabelecimento dos preços no mercado internacional.

Se em alguns países o preço do azeite de oliva ainda não disparou é porque ainda estão sendo comercializados estoques de lotes importados meses antes da grande elevação do preço do azeite espanhol.

Apesar de o Brasil ser um grande consumidor de azeite, a produção local atende a apenas 1% da demanda interna. O país é o terceiro maior importador de azeite do mundo, atrás apenas de Estados Unidos e União Europeia.