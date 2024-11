Atleta de projeto social de jiu-jitsu da Rotam conquista medalhas de ouro no campeonato europeu

Felipe Leonardo ingressou aos 8 anos de idade no projeto social e já coleciona diversos títulos

Por Wellyngton Souza

O atleta Felipe Leonardo, de 21 anos, integrante do projeto social de jiu-jitsu do Batalhão de Rondas Ostensivas Tática Móvel (Rotam), da Polícia Militar de Mato Grosso, trouxe para o Estado dois importantes e grandes títulos internacionais conquistados em Roma, na Itália.

Nesta semana, Felipe garantiu medalhas de ouro no Open Roma e no Campeonato Europeu, da International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF), que é a maior federação internacional do mundo da modalidade nas categorias semi kimono e no-gi, em seis lutas.

O atleta ingressou no projeto social da Rotam com apenas 8 anos e também participava da Escolinha de Futebol. Mas, a partir da influência do primo, Felipe ingressou para as artes marciais. Desde então, o atleta já coleciona diversos títulos regionais, nacionais e já teve outra oportunidade de ir para fora do país.

“Foi uma experiência incrível! A energia do pessoal, conhecer outra cultura, fiz novos amigos e foi bem legal. Eu sempre sonhei em garantir esses títulos, era um desejo do meu coração e sempre recebi muito apoio dos meus pais, amigos e treinadores aqui da Rotam e hoje deu tudo certo”, contou.

Felipe disse que o esporte transformou a sua vida. “Aprendi a ter respeito com as pessoas, tive mais resiliência e disciplina com os treinos. Além disso, o esporte me ajudou a estudar em boas escolas e abriu portas para conhecer outros Estados e outros países”, ressaltou.

O treinador e terceiro-sargento Victor Paz contou que, atualmente, cerca de 300 alunos fazem parte dos projetos sociais da Rotam. Mais de mil crianças e jovens passaram pelo projeto social da Rotam em 12 anos, segundo o militar. O projeto está aberto para crianças a partir de 6 anos de idade, que são atendidas em Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

“Eu vim de projeto social e sei a importância e o poder de transformação do esporte na vida de uma criança. Estamos colhendo bons frutos, tirando as crianças e jovens da criminalidade e criando oportunidades para eles estarem alcançando o sonho de serem atletas e se dedicarem aos estudos”, apontou.

O comandante da Rotam, tenente-coronel Costa Gomes, explicou que os alunos dos projetos sociais da unidade especializada recebem incentivo por parte do Governo do Estado, de ações realizadas pelo Grêmio Estudantil Rotam e iniciativas privadas.

“O nosso projeto social é incentivado pelo Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Esporte do Estado, além das diversas ações do batalhão e de instituições parceiras. A trajetória do Felipe, que começou no nosso projeto e hoje está voando alto, é uma realização muito grande e que extrapolou todas as nossas expectativas. Estamos contentes dele poder levar o nome do nosso Estado e do batalhão mundo à fora”, reforçou.

O comandante-geral da Polícia Militar, Alexandre Corrêa Mendes, também enalteceu a conquista do atleta e destacou os diversos projetos sociais com crianças e jovens desenvolvidos pela instituição.

“Não podemos falar em segurança pública sem destacar a importância da prática esportiva, que é uma maneira de tirar crianças e jovens do mundo do crime. Temos orgulho dos nossos projetos e de ver o Felipe se destacando dessa maneira e incentivando seus colegas”, afirmou.