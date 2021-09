Ativista anti-máscara morre nos Estados Unidos da América de covid-19

Publicado por: Rosano Almeida

Por Informe Baiano

Líder do movimento anti-máscara no Texas, Caleb Wallace, 30 anos, morreu no último sábado (28.08.2021), após ser diagnosticado com covid-19. Segundo a esposa de Wallace, ele passou três semanas internado em uma unidade de terapia intensiva (UTI) antes de falecer.

“Caleb faleceu pacificamente. Ele viverá para sempre em nossos corações e mentes”, escreveu Jessica em uma publicação numa plataforma online onde ela buscava arrecadar fundos para as despesas médicas do marido.

Com a piora cada dia maior no quadro de saúde, Caleb seria transferido no último sábado para um hospital no Shannon Medical Center, na cidade de San Angelo. Mas ele não resistiu ao vírus e faleceu antes.

Em entrevista ao San Angelo Standard-Times, Jessica disse que, quando seu marido se sentiu mal pela primeira vez, ele tomou uma mistura de vitamina C, zinco, aspirina e ivermectina, este último frequentemente apontado por cientistas como ineficaz para tratar a covid-19.

Caleb deixa três filhos e a esposa, que estava grávida do quarto filho do casal.