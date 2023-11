As oportunidades são para auxiliar operacional

Por Aline Felix

A Marfrig, maior produtora global de hambúrgueres e uma das líderes mundiais de carne bovina, oferece 20 vagas de auxiliar operacional na unidade de Tangará da Serra, Mato Grosso (MT).

Os interessados terão como benefícios restaurante no local, vale-alimentação, vale transporte, cesta básica e seguro de vida.

As candidaturas podem ser feitas pessoalmente até o dia 10 de dezembro, no endereço: Rodovia MT 358, s/n, Km 5, Centro, Tangará Da Serra – Mato Grosso (MT). É necessário levar o currículo, documentos pessoais e uma caneta. Em caso de dúvidas, os candidatos podem ligar nos telefones (65) 3311-3800/ 9-9809-5920.

SOBRE A MARFRIG

A Marfrig é uma das companhias líderes em carne bovina e maior produtora de hambúrguer no mundo, com receita líquida de 35,6 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2023. Na América do Sul e América do Norte, emprega mais de 30.000 colaboradores, distribuídos em 31 unidades produtivas. A empresa processa e comercializa carne in natura, produtos processados, pratos prontos à base de carne bovina, produtos complementares e derivados de carne, além de couro para os mercados doméstico e internacional. Reconhecida pela qualidade de seus produtos e por sua atuação sustentável, a Marfrig mantém projetos pioneiros para a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais.

NOVAPR