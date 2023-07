Arqueólogos encontram 125 túmulos da era romana na Faixa de Gaza

Descoberta aconteceu em um cemitério romano, com cerca de 2 mil anos de idade, que foi descoberto por pesquisadores no ano passado; alguns dos sarcófagos está decorado com imagens de frutas e animais

Da Reuters

Arqueólogos que trabalham em um cemitério romano de 2 mil anos descoberto em Gaza no ano passado encontraram pelo menos 125 túmulos, a maioria deles com esqueletos ainda intactos, e dois raros sarcófagos de chumbo, informou o Ministério de Antiguidades da Palestina.

O hoje empobrecido território palestino foi um importante entreposto comercial para civilizações desde a época dos antigos egípcios e filisteus descritos na Bíblia, durante o tempo do império romano e até as cruzadas.

No passado, os arqueólogos locais chegaram a enterrar novamente as descobertas por falta de financiamento, mas organizações francesas ajudaram a escavar o local, descoberto em fevereiro do ano passado por uma equipe de construção que trabalhava em um projeto habitacional financiado pelo Egito.

“É a primeira vez na Palestina que descobrimos um cemitério com 125 túmulos, e é a primeira vez em Gaza que descobrimos dois sarcófagos feitos de chumbo”, disse Fadel Al-A’utul, especialista da Escola Francesa de Pesquisa Bíblica e Arqueológica, no local. Um dos dois sarcófagos foi decorado com imagens de uvas e o outro com golfinhos, disse A’utul, cuja organização está supervisionando o trabalho com a ajuda da agência de ajuda francesa Premiere Urgance International. “Precisamos de verbas para preservar este sítio arqueológico para que a história não seja apagada”, acrescentou. A’utul disse esperar que o local se torne um destino turístico, com um museu para exibir as descobertas.

(Reportagem de Nidal al-Mughrabi)

CNN Brasil