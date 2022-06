Aprenda uma hidratação caseira poderosa para o cabelo

Da Redação Alto Astral

Sim, é possível descomplicar a hidratação! Com apenas alguns passos, você pode tratar as madeixas no conforto de sua casa e sem consumir muito tempo. Dá até para encaixar esse novo hábito em seu dia a dia, criando um momento só seu, para cuidar de você mesma e tratar seus fios com o cuidado que eles precisam, viu?

Quem entrega o passo a passo para fazer uma hidratação caseira poderosa no cabelo é o cabeleireiro Romulo Charles. Confira!

Escolha o creme certo!

A maioria das máscaras para fazer uma hidratação intensa na cabeleira você provavelmente já viu nas prateleiras de mercados, farmácias e lojas de beleza. Elas que fazem a diferença, sabia?

Segundo o cabeleireiro, os cremes são responsáveis pela hidratação do cabelo, sendo assim, eles devem ser específico para cada tipo de cabelo. Lembrando que os produtos e as formas de uso são diversas, então, é necessário pesquisar não apenas por questão de preço ou indicação, tudo bem?!

Limpe bem os cabelos

Antes de aplicar uma máscara de hidratação, lave bem com um shampoo adequado para seu tipo de cabelo e limpe toda a superfície para o creme penetrar melhor nas escamas dos fios. Enxágue bem e retire o produto da cabeça.

“O shampoo faz muita diferença, porque ele é responsável pelo equilíbrio do pH dos fios. Para quem possui cabelos secos, massagear o couro cabeludo estimula a oleosidade. Já os oleosos, o melhor é esfregar — isso remove a oleosidade”, explica o profissional.