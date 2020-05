Após alta da Covid-19, pacientes recebem atendimento gratuito de fisioterapia respiratória

Iniciativa faz parte de projeto acadêmico do Laboratório de Pesquisa em Reabilitação Pulmonar da Universidade Veiga de Almeida

Publicado por: Rosano Almeida

A Universidade Veiga de Almeida (UVA) está desenvolvendo uma pesquisa clínica que oferece atendimento gratuito de fisioterapia respiratória por teleconsulta para pacientes que receberam alta da Covid-19. A iniciativa, aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição de ensino, é coordenada por um grupo de reabilitação pulmonar da UVA criado especificamente para assistir pessoas em recuperação da doença causada pelo novo coronavírus. As consultas virtuais são feitas por professores de fisioterapia da universidade, com apoio de até 200 alunos voluntários, dos três campi (Barra, Tijuca e Cabo Frio). A equipe tem capacidade para atender até 400 pessoas.

“Mesmo após a alta hospitalar, se o paciente se queixa de falta de ar ou perda da capacidade pulmonar, ele precisa iniciar um trabalho de fisioterapia respiratória o mais rapidamente possível. Tempo é um fator primordial na recuperação dos músculos respiratórios”, afirma Yves de Souza, líder do Laboratório de Pesquisa em Reabilitação Pulmonar da UVA (LaPeRP-UVA), coordenador do curso de Fisioterapia da UVA e responsável pelo estudo. Segundo levantamento inicial feito pelo Centro de Doenças Infecciosas do Hospital Princess Margaret, de Hong Kong, um quarto dos pacientes curados do Covid-19 apresentaram perda da função pulmonar de 20 a 30%.

De acordo com o coordenador da UVA, há dois perfis de pacientes que necessitam do tratamento. O primeiro é formado por pessoas que apresentaram sintomas graves da doença, com passagem pela Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). O outro é composto por pessoas que foram internadas com quadro mais brando da Covid-19, mas que não se sentem tão dispostas e ativas quanto antes. Ambas os grupos não conseguem ter acesso a programas presenciais de reabilitação pulmonar neste momento, sejam públicos, sejam privados.

Além da fisioterapia respiratória focada na Covid-19, a Veiga de Almeida também está oferecendo teleconsulta para pacientes que precisam de fisioterapia respiratória, de forma geral, e atendimento para pacientes com dores crônicas, disfunções ortopédicas, lesões trautomatológicas e disfunções neurológicas. As pessoas interessadas nos serviços de atendimento à distância da UVA devem entrar em contato com a universidade através do e-mail comunicacaoinstitucional@uva.br . Os pacientes passarão por uma triagem e serão encaminhados aos professores especialistas.

