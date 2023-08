Anvisa aprova comercialização de Extrato de Cannabis de 30ml, da Zion MedPharma

O produto atua nos sintomas de transtornos como ansiedade, insônia e depressão

Por Bruna Roberti

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou nesta quarta-feira (26) a comercialização de extrato de Cannabis de 30mL, da Zion MedPharma, uma das marcas da healthtech Endogen. O produto contém 6.000 mg de fitocomplexos, sendo 1.500 mg Canabidiol (CBD) e até 6 mg de Tetrahidrocanabinol (THC) e atua nos sintomas de transtornos como ansiedade, insônia e depressão.

A mudança oferece aos pacientes que utilizam o fitoterápico um frasco maior por um custo menor em mL, viabilizando a continuidade do tratamento. O produto oferecido pela Zion Medpharma é o primeiro disponível no Brasil que tem em sua composição o extrato vegetal de Cannabis sativa 200mg/mL (full spectrum) com 50mg de CBD/mL. O item estará à venda nas redes Droga Raia, Drogasil, Drogarias São Paulo e Panvel a partir de novembro deste ano. Para adquirir, é necessário apresentar a receita médica.

De acordo com Lukas J. Fischer, CEO da Endogen, com a nova versão do item, a companhia pretende atingir R$ 15 milhões no faturamento até fim de ano 2023, um crescimento de 120% quando comparado ao ano passado. “A nossa perspectiva é que mais pessoas tenham acesso a um tratamento que traz resultados significativos e proporcionam melhor qualidade de vida. Por termos um extrato full spectrum no fitoterápico, ele apresenta maior eficácia quando comparado aos itens de CBD isolado”, explica.

Sobre Endogen – Healthtech de produtos de Cannabis medicinal e nutrição fundamentada em ciência e educação para promover saúde e qualidade de vida.

FSB