Ansiedade: aumenta a procura por terapias complementares para uma recuperação plena

Além do acompanhamento médico, técnicas alternativas como reiki, Barras de Access, acupuntura e auriculoterapia ajudam no tratamento do transtorno

Por Denise Almeida

Não é incomum ficarmos nervosos em momentos importantes e circunstâncias difíceis. Mas quando o nervosismo se torna recorrente e intenso, acompanhado de preocupação obsessiva a ponto de comprometer a saúde física e as atividades do dia a dia, está na hora de buscar ajuda.

Como todos os transtornos mentais, o tratamento da ansiedade é uma longa jornada, que envolve tratamento clínico e psicológico. Contudo, terapias integrativas, que tratam do corpo, a mente e o emocional, hoje são reconhecidas como poderosas ferramentas para ajudar a tornar a recuperação mais efetiva e evitar futuras crises.

O Instituto Lírios, de São Paulo, espaço especializado em tratamentos alternativos e holísticos voltados para saúde e bem-estar, registrou um aumento de 40% no atendimento de pacientes com ansiedade nos últimos dois anos. “Além dos impactos da pandemia, que causou uma onda de desemprego e estresse pós-traumático, a situação atual do país gera insegurança financeira e as exigências do mercado de trabalho vêm contribuindo para o aumento da ansiedade”, afirma a psicoterapeuta Cristiane Comerian, diretora da clínica.

O crescimento no número de casos de ansiedade no Instituto Lírios reflete os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), que lista o Brasil nas primeiras posições no ranking dos países mais ansiosos. Estima-se que um terço da população jovem, entre 18 e 24 anos, apresenta quadros de ansiedade.

A maioria das pessoas que sofre de ansiedade acaba negligenciando o problema ou tratando os sintomas com automedicação ou chás calmantes. Entretanto, de acordo com a terapeuta, é preciso procurar ajuda médica o quanto antes, assim que sentir os sinais alarmantes da doença, como insônia, falta de foco e discernimento, dificuldade de executar tarefas do dia a dia, anorexia ou comer compulsivamente. A ansiedade também pode mexer com o organismo e sistema nervoso, causando dores musculares ou generalizadas, taquicardia e mal-estar.

No Instituto Lírios, o tratamento da ansiedade começa com uma avaliação psicológica do paciente e é complementado com as demais terapias de acordo com o estado e as necessidades do paciente.

– Avaliação psicológica com regressão: além da conversa com o paciente, o especialista aplica uma técnica similar à hipnose para identificar a origem e o fator desencadeante do problema, e ressignificar o transtorno, “que nada mais é do quando se quer olhar para futuro, mas se tem medo que isso aconteça novamente. E a terapia ajuda a ver a situação de modo diferente”, explica Cristiane.

– Barras de Access: a ferramenta consiste em ativar 32 pontos da cabeça, que correspondem a diferentes áreas da vida – dinheiro, controle, criatividade, sexo, cura, corpo e pontos de vista. Essas ativações servem para eliminar pensamentos, limitações, dores, traumas, preocupações e crenças que desequilibram a mente e o corpo.

– Reiki: ajuda a promover bem-estar físico, mental e emocional com aplicação de energia vital pelas mãos do mestre reikiano em algumas partes do corpo.

– Acupuntura e auriculoterapia: as técnicas da Medicina Tradicional Chinesa ativam os chamados pontos de cura, com introdução de agulhas e as pastilhas de silício, Stiper, para tranquilizar o paciente e reduzir os sintomas da ansiedade.

“Hábitos saudáveis, como boa alimentação, lazer e atividades físicas como ioga, também são indicadas para o controle da ansiedade e ter mais qualidade de vida”, complementa Cristiane.

