Anjos Colchões & Sofás inaugura seis novas lojas no Brasil

Regiões Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste e Distrito Federal terão novos endereços da Anjos Colchões & Sofás, que planeja chegar a 500 unidades até o fim de 2025

Por Daiana Napoleão

Seguindo uma jornada de expansão com unidades dentro e fora do país, a Anjos Colchões & Sofás, franquia especializada em colchões e estofados, inaugurou mais seis unidades em setembro localizadas nas regiões Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste e Distrito Federal. A rede, que tem mais de 200 lojas abertas pelo Brasil e Paraguai, chega a Erechim (RS), Catanduva (SP), Rio de Janeiro (RJ), Campina Grande (PB), Juara (MT) e Brasília (DF).

“Temos um plano estruturado de expansão para nossa rede. O objetivo é que a Anjos alcance mil lojas até o ano de 2030. Para isso, almejamos em 2024, alcançar a marca de 400 lojas vendidas. Essa perspectiva promissora é devido à abrangência nacional e internacional que a rede vem alcançando, além do crescimento orgânico e estruturado, com franqueados que já estão na rede, e tem acontecido de forma acelerada”, comenta Leonardo dos Anjos, diretor de franquias da marca.

Para os interessados em abrir uma operação, o investimento inicial é a partir de R$ 400 mil, com prazo de retorno entre 8 e 18 meses, e um faturamento médio de R$ 150 mil por mês. Para quem procura um modelo mais enxuto, o Anjos SMART é um novo modelo de negócio ideal para quem sonha em investir em uma franquia e não possui muito capital, já que o investimento inicial é a partir de R$ 279 mil, com prazo de retorno entre 8 e 18 meses e faturamento médio de R$ 100 mil. Mais informações, acesse aqui.

Serviço:

Loja Erechim

Avenida Sete de Setembro, 609 – Centro – Erechim (RS)

Loja Catanduva

Rua Maranhão, 2015 – LT Damásio Hernandes – Catanduva (SP)

Loja Botafogo

Rua General Góes Monteiro, 155 Loja J – Botafogo – Rio de Janeiro (RJ)

Loja Campina Grande

Rua Manoel Tavares, 369 – Lauritzen – Campina Grande (PB)

Loja Juara

Avenida Rio de Janeiro, 567 – Lote 02 Quadra 89 – Centro – Juara (MT)

Loja Brasília

Quadra CLSW 104 Bloco B – Lojas 28,30,32,48 e 50 S/N – Setor Sudoeste – Brasília (DF)

Sobre a Anjos Colchões & Sofás

Fundada no Paraná em 1990, a Anjos Colchões começou suas atividades com produção de estofados e apenas quatro funcionários. Em 2001 a marca estruturou um complexo que atende hoje padrões e normas internacionais de qualidade e segurança, gerando mais de 500 empregos diretos e 1800 indiretos. Em 2007, foi criada a Anjos Franchising, projeto que deu início a Rede Franquias Anjos Colchões & Sofás, que atualmente conta com mais de 290 lojas comercializadas e está presente em 22 estados brasileiros e cinco unidades no Paraguai.