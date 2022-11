Analistas financeiros de Cuiabá participam do maior evento de Fundos Imobiliários do Brasil

Durante o evento foi possível ter dados atualizados sobre o mercado de fundos e conhecer melhor o perfil dos investidores para poder traçar melhores estratégias para os clientes

Da Assessoria

Abordar o crescimento da indústria de Fundo de Investimento Imobiliário (FII), suas perspectivas e novas oportunidades de investimento, aproximando os principais players atuantes no setor foi o objetivo do 5º Fórum GRI de Fundos Imobiliários realizado em São Paulo. Os sócios da RSA Capital participaram do evento com a intenção de avaliar o panorama do mercado, os desafios, as estratégias, expectativas e oportunidades em cada classe de ativos.

O Fórum GRI de Fundos Imobiliários é o maior evento do segmento no Brasil e tido como obrigatório para quem investe em real estate no país. Durante as palestras, foi possível verificar o crescimento do público que voltou para os fundos de investimento imobiliários, sendo inclusive, que 23% dos investidores iniciaram a aplicação há menos de um ano. Também há uma diversificação maior e, em média, cada investidor aplica o dinheiro em 14 fundos distintos, e este fator deve-se à maior oferta de fundos no mercado.

Rodrigo Santos, sócio da RSA Capital, de Cuiabá, destaca a importância da equipe estar presente e poder debater assuntos como as perspectivas para 2023, além dos novos projetos, quais as melhores regiões, o que esperar da demanda para o próximo ano e o que está procurando o investidor hoje.

“Estes foram alguns dos temas abordados nas palestras com os principais especialistas do setor. Com esta experiência, a RSA sai na frente e consegue ter uma visão macro do mercado, podendo oferecer as melhores soluções para os nossos clientes, com menos risco”, afirmou Rodrigo.

Investidores profissionais, grandes desenvolvedores, proprietários e operadores imobiliários participaram do evento, o que faz do encontro um momento fundamental para amadurecer o mercado de investimentos no setor, bem como gerar relacionamentos, fomentar o networking e alavancar novos negócios no país.

Renata Bonfanti, analista financeira e sócia da RSA, pontua que o evento também é importante para que se possa conhecer pessoalmente os maiores nomes ligados aos fundos imobiliários e adquirir conhecimento para melhorar o desempenho da empresa e de investimentos.

Durante o evento, foram apresentados alguns dados, dentre eles, o que apontou para um crescimento dos FIIs negociados na bolsa de valores. Em dezembro de 2021, existiam 402 fundos, já em setembro deste ano, já se tinha 437 e ainda pode ser que haja um aumento. O aumento também foi registrado no número de investidores, que saltou de 1.546 milhões em dezembro de 2021 para 1.910 milhões em setembro de 2022.

Estevão Esposito, que também é sócio da RSA, destaca ainda que além de perceber o crescimento no número de investidores, mesmo em crise, foi possível conhecer mais do perfil desse público, que é majoritariamente moderado, conforme dados apresentados durante o evento. Estima-se que 61% dos investidores atuais são moderados, enquanto 34% são classificados como conservadores e outros 5% são mais arrojados.

“Este é um dado interessante porque saímos de uma taxa de juros que saltou de 2% para 13,75% e ainda assim o número de investidores não para de subir. E o principal motivo que leva o investidor a buscar os fundos imobiliários é o recebimento de renda mensal, que é o que aponta as pesquisas, e isto mostra que até quem tem baixa renda pode usar este instrumento como complemento de renda”, comentou.

Estar diante de tantas informações e dados sobre o mercado de fundos imobiliários permite com que a RSA Capital possa dar mais opções para os clientes, sempre com a melhor estratégia de investimentos.