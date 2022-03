Americanas dá início a “A Maior Páscoa do Mundo” com novidades e opções para todos os gostos e bolsos, confira ofertas

São mais de 400 tipos de chocolates na loja, site e app da marca, além de itens de mercado e conveniência para a ceia e itens decorativos

Publicado por: Rosano Almeida

Por Hugo Nascimento

“A Maior Páscoa do Mundo” já começou nas mais de 1.800 lojas físicas espalhadas pelo Brasil, no site e no app da Americanas. Este ano, a marca promove uma Páscoa inesquecível, com opções para orçamentos de todos os tamanhos e até 30% de cashback pagando com o app Ame Digital, além de lançamentos e uma experiência de compra fácil e com entrega em casa em até 3 horas. O grande destaque vai para os ovos da D’elicce, marca própria da Americanas com itens licenciados de grandes marcas como Hello Kitty, Turma da Mônica, Playstation, L.O.L. e Polly Pocket — disponíveis exclusivamente na Americanas.

Ao todo, são mais de 400 opções de chocolates das melhores marcas do mercado, de ovos mais simples aos modelos premium, além de muitas promoções e mais de 25 novos produtos. Dentre os lançamentos (*) deste ano na Americanas, estão Ovo Pascoa LOL OMG 90g D’elicce por R$59,99; Ovo Turma da Mônica 90g D’elicce por R$59,99; Ovo Talento Caramelo Salgado 350g Garoto por R$59,99 350g Garoto por R$59,99; Ovo em Caixa Rocher 137,5g Ferrero por 49,99; e Kit Kat Celebrak Sortidos 200,4g Nestlé por R$19,99. A Americanas também conta com promoções para aqueles que buscam comprar em grandes quantidades, como Ovos D’elicce Ben10, Hello Kitty, LOL, Polly, Transformers ou Turma da Mônica 80g na promoção Leve 5, pague 4 (R$19,99 a unidade) e também os Mini Ovos Sache Peppa Pig, Hello Kitty, LOL, PJ Masks ou Turma da Mônica 84g- Na compra de 2, pague R$12,99 em cada (R$14,99 a unidade).

A marca aposta ainda na ampliação dos produtos de mercearia para a data, tradicionais no almoço de Páscoa dos brasileiros, como o bacalhau e as pascales, além de itens de decoração para alegrar os ambientes. Além disso, a aposta da marca na entrega rápida, em até 3h (**), por meio das iniciativas O2O, proporciona uma experiência de compra que une o melhor dos ambientes online e offline. Na primeira Páscoa após a fusão das lojas físicas e da plataforma digital da Americanas, o consumidor pode comprar e receber como e onde quiser.

Para acompanhar todas as novidades do evento e conteúdos especiais, o cliente pode acessar o site, app, redes sociais oficiais da marca (@americanas), ou mesmo passar em uma das mais de 1.800 lojas físicas da Americanas espalhadas por todo o país. Confira abaixo algumas ofertas (*):

Ovo Kit Kat 332g Nestlé por R$59,99

Pascale Trufa Flor de Sal 500g D’elicce por 19,99

Pascale frutas 350g D’elicce R$14,99

Pascale gotas de chocolate 350g D’elicce R$14,99

Pascale trufado chocolate 500g D’elicce R$19,99

Pascale trufado Doce de Leite 500g D’elicce R$19,99

Ovo Zero Lactose 150g Arcor R$39,99

Ovo Hello Kitty 90g D’elicce por R$44,99

Ovo Tortuguita Headset 100g Arcor por R$99,99

Colombas Gotas de Chocolate 700g Bauducco por R$31,99

Ovo Diamante Negro 300g Lacta por R$46,99

Ovo Oreo 257g Lacta R$37,99

Ovo Playstation 90g D’elicce R$49,99

Ovo Zero Açúcar 160g Nestlé por R$59,99

Ovo Tripla Camada Morango 320g Lacta por R$72,99

Caixa de Bombom Garoto 250g por R$11,99

Caixa Bombom Especialidades 251g Nestlé por R$12,49

Caixa de Bombom de Chocolates Lacta Favoritos 250g por R$12,99

(*)Preço e disponibilidade sujeitos a variação.

(**)Verifique as condições para o CEP informado.