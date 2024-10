Alunos de Projeto Social do CBMMT conquistam 10 medalhas em campeonato brasileiro de Karatê

Grupo composto com 14 crianças conquistou três medalhas de prata e sete medalhas de bronze

Da assessoria – CBM-MT

Alunos do projeto social Karabom, do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT), conquistaram 10 medalhas na 2ª etapa do Campeonato Brasileiro de Karatê realizado entre 20 e 22 de setembro em Trindade, Goiás.

Um total de 14 crianças e adolescentes do projeto representaram Mato Grosso e competiram ao lado de outras equipes do estado e da Federação de Karatê de Mato Grosso (FKSMT).

O campeonato contou com a participação de 1.293 atletas, e o grupo do Karabom se destacou ao conquistar 3 medalhas de prata e 7 medalhas de bronze.

Para o coordenador de Articulação e Integração Comunitária do CBMMT, capitão Josuel Vieira, saber que a instituição bombeiro militar proporcionou essa oportunidade de participação na competição se caracteriza como um dever cumprido.

“Observamos que estamos no caminho certo ao oferecer essa oportunidade para as crianças. Não apenas as retiramos da ociosidade, mas também permitimos que disputem campeonatos ao lado de academias conceituadas. E o que é ainda melhor, alguns desses jovens têm a chance de se sagrarem campeões”, destacou o capitão.

O aluno Davi Henry Mesquita de Oliveira, de 10 anos, conquistou uma medalha de bronze na competição. “Eu gosto muito do Karabom porque ele me ensinou o Karatê. Com ele, eu consegui várias medalhas e hoje consegui mais uma de bronze. Por isso, eu quero muito agradecer ao sensei Wanderson por ter me ensinado e ao projeto Karabom pela oportunidade”, disse o atleta.

Luana Mesquita de Oliveira, mãe do menino Davi, destacou que faz pouco mais de um ano que o filho está no projeto e já percebeu muita evolução não só na luta, mas também como pessoa.

“Eu me esforço ao máximo para levá-lo a todos os treino. Através do projeto, o Davi superou seus próprios medos e desafios, e já conquistou algumas medalhas. Vejo que ele se esforça cada vez mais, então o projeto é muito importante para sua formação e desenvolvimento”, afirmou.

Confira abaixo a relação de alunos participantes do projeto premiados na competição:

Categoria 10 a 11 anos

Guilherme da Silva Santos

Faixa: Amarela

Colocação: 3° lugar

Modalidade: Kumite Individual

José Eduardo da Silva Brasil

Faixa: Branca

Colocação: 3° lugar

Modalidade: Kumite Individual

Davi Henry Mesquita de Oliveira

Faixa: Amarela

Colocação: 3° lugar

Modalidade: Kumite Individual

Melissa Nascimento Mota

Faixa: Branca

Colocação: 3° lugar

Modalidade: Kumite Individual

Ana Júlia Nascimento Oliveira

Faixa: Branca

Colocação: 3° lugar

Modalidade: Kumite Individual

Anna Vithoria Rondon de Oliveira

Faixa: Amarela

Colocação: 2° lugar

Modalidade: Kumite Individual

Categoria 12 a 13 anos

Alanna Gabrielly da Silva Gama

Faixa: Amarela

Colocação: 2° lugar

Modalidade: Kumite Individual

Alanna Gabrielly da Silva Gama

Faixa: Amarela

Colocação: 2° lugar

Modalidade: Kata Individual

Samuel Henrique de Oliveira Silva

Faixa: Verde

Colocação: 3° lugar

Modalidade: Kumite Individual

Categoria 16 a 17 anos

Emilly Tirloni da Silva

Faixa: Roxa

Colocação: 3° lugar

Modalidade: Kumite Individual

Karabom

O projeto Karabom é voltado para crianças e adolescentes, e tem como objetivo incentivar o aperfeiçoamento pessoal por meio da prática consciente de atividades esportivas, com foco no aprendizado do Karatê.

O projeto busca desenvolver diversas habilidades e competências nos participantes. Além das técnicas e do conhecimento específico do Karatê, o projeto também visa estimular o interesse pela escola, promover o convívio familiar e desenvolver o espírito de cooperação entre os jovens.

