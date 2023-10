Alta Floresta e Colíder entram na rota do ‘Prepara Varejo 2023’

Inscrições abertas e gratuitas para empresários, empreendedores, trabalhadores do comércio e demais interessados

O comércio da região norte mato-grossense terá novas oportunidades de se capacitar para os melhores períodos de vendas do ano que vêm pela frente. Alta Floresta (790 km de Cuiabá) e Colíder (distante 632 km da capital) receberão, na próxima semana, o ‘Prepara Varejo 2023’ realizado pelo Sistema Fecomércio-MT, por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial em Mato Grosso (Senac-MT).

O maior programa gratuito de capacitação para o comércio varejista mato-grossense chegará em Alta Floresta na terça-feira (24), no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), e seguirá para Colíder onde acontecerá, na quarta-feira (25), na Associação Comercial e Empresarial (Acic), sempre às 19h. As vagas são limitadas e as inscrições estão abertas em preparavarejo.com.br .

Empresários, empreendedores, trabalhadores do comércio, estudantes, bem como aqueles que estão em busca de um emprego e de qualificação, poderão participar gratuitamente de uma palestra com o especialista em gestão de negócios, Igor Cunha. A partir do tema ‘Superar para Crescer’, ele abordará um panorama econômico do comércio de bens, serviços e turismo no estado, superação de desafios, oportunidades e desenvolvimento de negócios.

Segundo o presidente do Sistema Fecomércio-MT, José Wenceslau de Souza Júnior, o programa visa contribuir para o aumento das vendas do comércio durante um dos períodos mais aquecidos no mercado nacional, com a chegada da Black Friday, pagamentos das parcelas do décimo terceiro, maior circulação de dinheiro, estímulo ao consumo e, é claro, as festas de Natal e Ano Novo.

“O final do ano é a época de maior demanda para o comércio varejista e prestadores de serviços. Há maior circulação de dinheiro e estímulo ao consumo. Mas, para aproveitar todas as oportunidades deste período, empresários e trabalhadores precisam se planejar e se qualificar quanto antes. Por isso, criamos o ‘Prepara Varejo’ com um circuito de palestras e oficinas nas maiores cidades do estado, além da oferta de 18 mil vagas em cursos profissionalizantes em todos os municípios mato-grossenses. E tudo de graça”, ressalta Wenceslau Júnior.

Conheça o palestrante

Igor Cunha é formado em Administração e Direito pela Universidade de Cuiabá (Unic), Gestão Comercial pelo Centro Universitário Cândido Rondon (Unirondon) e mestrando em Sociologia pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Possui especialização em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral e é técnico em Programação Neurolinguística, além de gestor e especialista em sindicatos e associações há 21 anos. Atualmente, ocupa a superintendência da Fecomércio-MT.

O Sistema S do Comércio, composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e IPF em Mato Grosso, é presidido por José Wenceslau de Souza Júnior. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Serviço:

Evento – ‘Prepara Varejo’ em Alta Floresta

Local – Auditório da CDL, avenida Perimetral Aux. Oeste, n.º 77, Centro

Data – 24/10 (terça-feira)

Horário – 19h

Inscrições abertas e gratuitas – preparavarejo.com.br

Entrada solidária – 5 kg de alimentos não perecíveis para o ‘Sesc Mesa Brasil’

Evento – ‘Prepara Varejo’ em Colíder

Local – Auditório da ACIC, rua Luiz Aldori Neves Fernandes, n.º 745, Centro

Data – 25/10 (quarta-feira)

Horário – 19h

Inscrições abertas e gratuitas – preparavarejo.com.br

Entrada solidária – 5 kg de alimentos não perecíveis para o ‘Sesc Mesa Brasil’

Senac/MT